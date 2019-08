Massemorder i panisk jagt: Her bliver han skudt

Paniske mennesker flygtede for at komme i sikkerhed øjeblikke efter, at den 24-årige massemorder Connor Betts var begyndt at skyde tilfældige civile ned på gaden.

Kombinationen af uvished og angst fremgik med al tydelighed, da de første optagelser fra gerningstidspunktet begyndte at cirkulere på sociale medier.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Skyderiet begyndte foran restauranten Ned Peppers i Dayton Ohio. I alt døde ni personer og yderligere 26 blev såret i løbet af de få minutter.

Gerningsmanden fra Ohio: Dræbte sin søster på baren

Jagtede ofre

Iført skudsikker vest og maske blev gerningsmanden skudt af politiet, da han i løb forsøgte at komme ind af en dør, hvor en stor gruppe mennesker netop var søgt ind, i et forsøg på at undgå massemorderens kugler.

På optagelserne kan man se en person, som ligner en vagt, der træder ud af døren, for at holde øje med skyderiet. Han træder hurtigt ind igen, hvorefter en kvinde, som den sidste, når at løbe ind af døren.

Blot sekunder senere kommer Connor Betts løbende med riflen hævet, før han bliver skudt af betjente og falder omkuld foran døren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billederne her, som politiet i Dayton har offentiggjort viser det våben og den enorme mængde ammunition, Bonnor Betts medbragte. Foto: Ritzau Scanpix/Dayton Police

Skreg hendes navn

Et vidne til tragedien, en 50-årig mand ved navn James Williams, fortalte til New York Times, at han havde stået foran restauranten kort før skyderiet, men at han sammen med sine venner var gået over på det modsatte fortov.

- Pludselig hørte vi skyderi og alle løb indenfor. Det stoppede hurtigt, og så kunne vi høre folk råbe på hjælp, sagde han.

De løb hen til Restauranten igen og så jorden dækket med lig og sårede.

Hans veninde Holly Redman, som er uddannet i livreddende førstehjælp, begyndte at hjælpe en såret mand.

- Jeg talte til ham, mens jeg hjalp ham. Jeg sagde, 'hold ud min ven,' men han overlevede ikke, sagde hun.

Hun fortalte også, hvordan en panisk mand efter skyderiet gik omkring og skreg en kvindes navn.

- De tog fat i ham og fortalte, at hun var død. Han sagde, 'Nej, åh gud. Fortæl mig det ikke er sandt,' sagde hun.

Flere Magasiner

Alle ofrene er lokale på mellem 22 og 57 år og er identificeret, oplyser politiet.

- Det er skræmmende at tænke på, at hvis ikke politiet havde været der, kunne hundredevis af liv være gået tabt i Oregon-distriktet, fortæller Daytons borgmester, Nan Whaley på et pressemøde.

Hun fortalte desuden, at gerningsmanden havde en skudsikker vest på og brugte et .223-kalibers magasin. Han havde flere magasiner med sig, fortalte hun.

Nye skræmmende oplysninger om skyderi