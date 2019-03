Massesammenstød: Ni biler i uheld

Lillebæltsbroen mellem Jylland og Fyn var på grund af et større færdselsuheld tidligt lørdag morgen spærret i begge retninger.

- I øjeblikket holder der tre lastbiler og seks personbiler på kryds og tværs af de tre vognbaner i retning mod Odense, siger vagtchef Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi klokken 05.30.

- Desuden bliver alle vognbaner i vestlig retning også spærret nu, fordi vi skal bruge vognbanerne til de bjærgningskøretøjer, som skal fjerne de forulykkede køretøjer.

- Det varer nogle timer, inden der bliver åbnet for trafikken igen, oplyser han.

Fyns Politi kunne klokken 7.45 lørdag morgen fortælle, at vejen langtsomt er ved at blive genåbnet.

Patruljevogn involveret

Tidligere var to af de tre motorvejsspor mod Jylland spærret, fordi der lå vragrester.

Den første anmeldelse om et uheld på broen kom klokken 04.19.

- Derefter har der så været flere harmonikasammenstød. Det er utroligt tåget med meget nedsat sigtbarhed i området, og vejene er også glatte. Så det er en farlig kombination, siger vagtchefen.

En af politiets patruljevogne blev også involveret i sammenstødet, da den blev påkørt bagfra.

Trods de mange forulykkede køretøjer er ingen personer kommet alvorligt til skade.

Flere biler vendt om

Ekstra Bladet har snakket med en af dem, der holdt helt fremme ved politiets afspæring.

- Jeg kunne se en masse blå blink, men jeg kunne ikke se, hvad der skete, fortæller Danny Søeberg til Ekstra Bladet.

- En fra myndighederne kom ned og fortalte, at de vidste ikke, hvornår broen ville genåbne.

Flere af bilerne, der var i kø, er kørt ud via afkørslerne for at finde en parkeringsplads.

- De venter på, at broen åbner igen, fortæller Danny Søeberg, der også er kørt ud af køen nu, siger Danny Søeberg omkring klokken 7.15 lørdag morgen.