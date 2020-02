Masseskyderi i Thailand: Dødstal stiger

26.

Så mange tilfældige og uskyldige mennesker mistede i går brutalt livet i et brutal massedrab i den thailandske by Nakhon Ratchasima.

Samtidig er gerningsmanden - den 32-årige thailandske soldat Jakrapanth Thomma - blevet skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker.

Det oplyser politi- og militærkilder omkring klokken ni søndag morgen lokal tid (natten til søndag dansk tid, red.).

- Det er forbi nu, siger politichef Chakthip Chaijinda til journalister ifølge nyhedsbureauet dpa.

Denne video viser angiveligt skuddene falde. Video: Newsflare

Dødstallet kan stige

Ud over de 26 omkomne blev yderligere 57 mennesker såret ved gårsdagens nedskydning i indkøbscentret Terminal 21, hvor gerningsmanden havde forskanset sig, og dermed kan dødstallet ende med at blive endnu højere.

Gerningsmandens motiv er endnu ikke bekræftet. Privatfoto.

Der har siden angrebet forlydt rygter om, at gerningsmanden skulle være gået amok på grund af et skænderi, han havde haft med en af sine overordnede på militærbasen Suratham Phithak Camp, hvor han gjorde tjeneste.

Dræbte overordnet

Derefter skulle soldaten ifølge New York Times have taget et våben med sig fra kasernen, være kørt mod shoppingcentret og have skudt forbipasserende på sin vej.

- Han skød og dræbte sin overordnede, og han skød og dræbte andre soldater, har oversergent Kongcheep Tantravanich ifølge New York Times udtalt.

Dette er dog ikke bekræftet.

- Vi ved ikke, hvorfor han har gjort det her. Det lader til, at han bare er gået amok, sagde talsmand for det thailandske forsvarsministerium Kongcheep Tantrawanit søndag morgen lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Delte drab på Facebook

Den 32-årige gerningsmand og sergent Jakrapanth Thomma, delte umiddelbart inden nedslagtningen en statusopdatering med ordene 'døden er uundgåelig for alle' på Facebook, hvor han samtidig også lagde et billede af sig selv med et våben.

Undervejs i massedrabet skrev gerningsmanden ligeledes på Facebook: 'skal jeg give op?'. Kort efter blev hans profil lukket ned.