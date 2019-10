Masseslagsmål i jysk by: En stukket med kniv

En person er blevet stukket med kniv, efter et masseslagsmål i Aabenraa

Natten til onsdag kunne Sydjyllands Politi berette om et stort masseslagsmål i den jyske by Aabenraa. En blev stukket med kniv.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Aabenraa. Politiet er tilstede i Aabenraa midtby ved H P Hansens Gade efter anmeldelse om slagsmål. 10 til 15 personer har været involveret. 1 person snittet med kniv. 5 personer anholdt. Roen er genoprettet i midtbyen. Ikke yderligere oplysninger vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 29, 2019

Ifølge opslaget, som politiet ikke har flere kommentarer til, fandt tumulten sted ved H.P Hansens Gade i den centrale del af byen.

Her var op mod 15 personer involveret i urolighederne, og en person blev snittet med kniv, mens fem personer blev anholdt.

Klokken lidt i et berettede myndighederne om, at roen nu havde sænket sig over Aabenraas gader igen.

