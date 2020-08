Masseslagsmål: Op mod 40 personer i slåskamp

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En masseslagsmål mellem en gruppe på 30-40 personer brød ud på Motalavej i Korsør natten til tirsdag.

Det skriver TV2 Øst.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik anmeldelsen omkring midnat og rykkede talstærkt ud til stedet.

For at skille parterne ad blev der tilkaldt assistance fra Fyns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi, skriver mediet.

- De slås stadig, da vi kommer der ud. Det får vi opløst, og vi var til stede resten af natten, hvor der opstod nogle små konfrontationer mellem parterne. Men det var ikke noget, vi ikke kunne klare, siger Mikkel Kjærgaard, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Der er ingen anholdte, men flere er sigtet for slagsmålet.

Der har gennem den seneste tid været talrige masseslagsmål på Motalavej. Blandt andet blev en 17-årig dreng i juni stukket i brystet med en kniv. En 16-årig dreng er sigtet for drabsforsøg og er blevet varetægtsfængslet.

Efterfølgende har politiet oprettet visitationszone og zone med dobbelt straf i området omkring Motalavej.

Det er de samme to grupperinger, der skaber uroligheder. Vagtchefen kan fortælle, at det ikke er banderelateret og at politiet er bekendt med motivet. Han ønsker dog ikke at melde motivet ud offentligt.