Masseslagsmål ved rockerborg: Løb rundt med bat og knive

Op til flere gange indenfor de seneste par uger er politiet blevet kaldt ud til uroligheder og masseslagsmål i Holbæk. Senest i weekenden, hvor tre personer søndag røg en tur på hospitalet.

Også fredag udspillede en lignende situation sig, da Bandidos holdt fest i klubbens rockerborg.

Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet kan episoden søndag være en 'bytter' for episoden fredag aften.

Søndag aften bragede to grupper sammen i boligområdet Havevang i Holbæk. Her blev tre personer ifølge politiet overfaldet af en større gruppe med slagvåben. Gerningsmændene skulle angiveligt både have været maskeret og bevæbnet med knive, køller og en enkelt økse.

- Der er ingen, som er anholdt eller sigtede, men vi har tre personer, som er kommet til skade og har fået behandling på skadestuen. De er blevet overfaldet med slagvåben søndag aften, siger kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Han vil overfor Ekstra Bladet ikke spekulere i, hvorfor slagsmålet er opstået, men pointerer, at der har været en del uro i byen på det seneste. Og de forskellige hændelser kan ifølge Martin Bjerregaard muligvis have en sammenhæng.

Bandidos jagtede folk i gaderne

Fredag aften udspillede der sig nemlig endnu et voldeligt sammenstød et andet sted i byen. Her gik det i den grad over gevind, da Bandidos afholdt fest på klubbens matrikel i Østerstræde.

Martin Bjerregaard fra Midt-og Vestsjællands Politi fortæller, at der er tale om to grupper, der flyttede 'festen' ud på gaden:

- 20.40 indløber der meldinger om kanonslag og flere mennesker er i slagsmål. Der er tale om to grupperinger, som løber rundt i området med slagvåben, som vi formoder var bat og knive, forklarer Martin Bjerregaard.

Politiet har dog ikke valgt at anholde nogen.

- Der er ingen tilskadekomne. Vi rykkede massivt ud med flere køretøjer, men da vi kom, var der ro på. Vi valgte ikke at anholde eller sigte nogen, siger Martin Bjerregaard.

Politiet på bar bund

- Kan der være en sammenhæng mellem de to slagsmål, fredag og søndag?

- Det kan vi ikke sige noget om, da der er to døgn imellem. Derudover er det i forskellige geografiske områder. Men vi hæfter os ved, at der har været flere situationer i området inden for de seneste uger, og det har betydet uro i Holbæk, siger Martin Bjerregaard.

Ifølge Martin Bjerregaard er det særligt svært at danne overblik over hændelserne.

- Vi har intet belæg for at sige, at der er tale om et bandeopgør. Faktisk ved vi ikke meget andet end, at de tre ofre fra i søndags er tre lokale unge uden relation til Bandidos. Men mere ved vi faktisk ikke. Vidnerne i sagen er meget lidt samarbejdsvillige.