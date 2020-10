Massiv kø på Amager efter ulykke

Opdateret klokken 16.44: Vestegnens Politi melder nu på Twitter, at alle spor på Amagermotorvejen er farbare igen. Nu skal køen blot afvikles.

Vestegnens Politi oplyser, at enkelte er kørt til tjek på sygehuset, men at der ikke er nogen alvorligt tilskadekomne ved de to ulykker på Amagermotorvejen i dag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opdateret klokken 16.40: Der er forsat kø i udadgående retning fra afkørsel 19, melder P4 Trafik.

I modsatte side i indadgående retning er venstre spor fortsat spærret på grund af et uheld dér.

Det skaber kø fra afkørsel 23 Jyllingevej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opdateret klokken 16.02: P4 Trafik melder, at der er to spor farbare forbi ulykken i udadgående retning.

Vestegnens Politi skriver dog i et tweet, at der vil blive kortvarigt lukket helt for trafikken for at kunne få ryddet helt op.

Der er fortsat massiv kø fra afkørsel 19 Ørestad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hele vejen fra København C til afkørsel 22 er der massiv kø efter et ulykke, skriver P4 Trafik i et tweet.

- Vi får en melding om et færdselsuheld klokken 15.30 med flere parter involveret. Der er ikke nogen, der er kommet til skade. Der er kun tale om materiel skade, siger Brian Holm, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Der skete efterfølgende en ulykke i modsatte retning i yderste spor. Efterfølgende har de involverede i det andet uheld søgt ind i midterrabatten.

Hovedstadens Beredskab skrev om ulykken i modsatte side, at der er flere personer, der går på vejbanen, og samtlige spor vil derfor nu blive lukket.

Politiet har nu øjeblikkeligt lukket Amagermotorvejen i retning mod nord, skriver de.

Vagtchefen beskriver yderligere, at de forventer at åbne op for trafikken snart.

Der er to spor åbne forbi ulykken, skriver P4 Trafik, men melder samtidig om massiv kø.

Opdateres ...