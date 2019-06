Massiv omsorgssvigt i Skåne: Her var fem børn spærret inde i ni år

En forfærdelig sag om årelangt omsorgssvigt chokerer lige nu vores naboer på den anden side af sundet.

I et afsidesliggende hus i Ystad i Skåne har et forældrepar over ni år holdt deres fem børn spærret inde og isoleret fra omverdenen.

Det skriver flere svenske medier, blandt andre Sydsvenskan, Kvällsposten og Aftonbladet.

Børnene, der er mellem fire og 18 år gamle, har aldrig gået i skole og mangler flere helt grundlæggende kundskaber og sociale færdigheder. Men der skulle gå ni år, fra de fem svenske børns mareridt begyndte, til de sociale myndigheder skred ind og fjernede dem fra hjemmet.

Mødte aldrig op i skole

Faktisk tog det allerede sin spæde begyndelse, da det ældste barn i flokken nåede den skolepligtige alder i 2007 og blev meldt ind i en skole i Ystad Kommune.

Dokumenter fra kommunen viser, at barnet aldrig mødte op i skolen.

To år senere, da det unavngivne pars næstældste barn blev skolepligtigt, meldte familien, at de rejste meget i forbindelse med deres arbejde, og at barnet derfor skulle gå på en webbaseret skole i USA.

Dén forklaring godkendte kommunen ikke. De satte skoleinspektionens jurister på sagen, og begge børnene blev indkaldt til skolestart i 2009.

Men forældrene sygemeldte i stedet børnene med lægeerklæringer. Til et efterfølgende møde med kommunen blev det vurderet, at børnene skulle undtages fra skolegang i hjemlandet, fordi de opholdt sig i udlandet.

Fik sociale ydelser

De næste ni år var der næsten stilhed omkring familien. Først i 2018 skete der noget, da det svenske skattevæsen begyndte at undre sig over familiens folkeregisteradresse. Det gik op for dem, at forældrene havde fået udbetalt forskellige sociale ydelser gennem de sidste ti år, og intet tydede på, at de havde haft jobs, som indebar længere udlandsophold.

Skattemyndighedernes undersøgelse viste desuden, at parrets børn ikke havde haft gyldige pas i fire år, og hos den svenske ambassade i Washington havde ingen hørt om Ystad-familien.

Det førte til, at familiens fem børn blev akut tvangsfjernet fra hjemmet.

Forældrene havde bygget høje hegn for at holde børnene inde. Foto: Ritzau Scanpix

HD Sydsvenskan har bragt flere længere reportager om, hvordan forældreparrets løgne stod på i mange år, inden de til sidst blev afsløret i at holde deres børn spærret inde i ejendommen i Ystad.

For eksempel har forældreparret, der begge har deltaget i flere kurser i teologi uden dog at færdiggøre dem, fortalt de sociale myndigheder, at de har været aktive i det lokale kirkesogns arbejde med børn og unge. Men ingen fra den pågældende kirke kender noget til familien.

Og hver gang myndighederne kontaktede dem mellem 2009 og 2018, sendte de blot nye dokumenter, der skulle bevise, at børnene var indskrevet på en amerikansk skole.

Noget stemte ikke

Samtidig med, at skattemyndighederne var i gang med at foretage deres egne undersøgelser, blev skoleleder Dennis Hjelmström også mistænksom. Han tog kontakt til den skole i USA, hvor forældrene påstod, børnene var meldt ind. De havde heller aldrig hørt om hverken forældrene eller deres fem børn.

- Forældrenes forklaringer var lange, omstændelige og detaljerede. Det var næsten lidt for meget. Jeg mailede til rektoren i USA, og det stod ret hurtigt klart, at børnene ikke gik der, siger Dennis Hjelmström til Expressen.

- Den aften kørte jeg hjem med en følelse af, at noget ikke stemte. Deres hus lå på vejen, og jeg bestemte mig for at køre forbi dagen efter. Huset så forladt ud. Rullegardinerne var trukket for, og det var omringet af porte. Affaldet udenfor var nyt, fortæller skolelederen.

Han spurgte en ældre nabo, der kom forbi, hvad han vidste om familien. Han kunne fortælle, at han havde hørt barnestemmer derindefra, men han havde aldrig rent faktisk set børnene.

Få dage senere blev de fire yngste børn tvangsfjernet.

Sagen er nu på vej for retten, hvor forældreparret skal komme med deres forklaring på, hvorfor de holdt deres fem børn afskåret fra omverdenen i ni år.

Indtil videre har de afvist, at forholdene i familien har været problematiske:

'Vi har et rigtig godt samarbejde med de sociale myndigheder og kommer ikke til at udtale os yderligere', skriver faderen i en sms til Kvällsposten.