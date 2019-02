Massiv udrykning: Bygning overtændt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En bygning i Funder ved Silkeborg står lige nu i flammer og er næppe til at redde.

Det melder Midt- og Vestjyllands Politi.

- Der er tale om nogle lagerbygninger, som er fuldstændig overtændte. Der er noget tag, der allerede er styrtet sammen. Vi har udvidet fareområdet derude, fordi der er massiv røgudvikling, siger Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Branden er opstået i et snedkerværksted på Funder Kirkevej, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk fra stedet.

- Meldingen er, at alle skulle være kommet ud, så der skulle ikke være nogen fare for mennesker, men folk bør selvfølgelig holde sig inden døre og lukke døre og vinduer, siger vagtchefen.

Politiet arbejdet i øjeblikket med at sikre området omkring bygningen, mens brandvæsnet kæmper mod flammerne. Politiet håber, at folk følger opfordringen om at holde sig væk.

- Det gælder bare om at bruge fornuften, siger Ole Vanghøj.