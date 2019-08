Massiv udrykning til masseslagsmål

Der har været et masseslagsmål i Valby - politiet er på stedet

Ifølge et øjenvidne har der været 30-50 mennesker involveret i et masseslagsmål i Valby på Skellet.

Københavns Politi bekræfter, at de er til stede.

- Der har været en større uoverensstemmelse, men vi mangler stadig at skabe os et overblik, før vi kan fortælle nærmere, siger vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen.

Flere øjenvidner beretter om, at en person skulle være blevet påkørt. Det bekræfter Michael Andersen overfor Ekstra Bladet.

Der lød et knald

Ifølge øjenvidnet, der kom cyklende forbi det store slagsmål, lød der et højt knald, hvorefter både tilskuere og slagsbrødre flygtede fra stedet.

- Der lød et ordentligt knald, og så begyndte alle tilskuere og folk i slagsmålet at løbe. Da Jeg kom forbi på tilbagevejen, var der ankommet omkring fem patruljevogne og to ambulancer, siger han.

Slagsmålet er foregået lige ved Ålholm Skole.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu er et massivt politiopbud.

- Der afgået tre ambulancer her fra stedet med udrykning. Der er massivt med politi til stede, hvor der lige nu er seks patruljevogne, en indsatsleder, motorcykler, og der er ankommet en efterforsker, siger han.

DNA-dragt

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er en person blevet iklædt en såkaldt DNA-dragt, som skal sikre bevismateriale.

- Han fik ikke håndjern på, da han blev ført over i politibilen. Han bliver højst sandsynligt kørt afsted om lidt. Der er en syv-otte politibiler på stedet, siger han.

Politiet kan ikke oplyse om tilskadekomne for nuværende.

Opdateres ...