Massiv udrykning til rutinekontrol: Østeuropæere amok

En rutinemæssig trafikontrol endte langfredag med at politiet måtte rykke talstærkt ud i den tyske by Müllheim.

Affæren tog sin begyndelse, da en politipatrulje med to betjente standsede en personbil og bad føreren om at deltage i en spiritus-kontrol, skriver en række tyske medier.

De fire personer i bilen havde ikke til sinds at efterkomme politiets ønske og blev aggressive. Samtidig begyndte de at ringe til familie, venner og bekendte, der begyndte at strømme til stedet.

De to betjente begyndte at føle sig pressede, og bad ligeledes om forstærkning. Til sidst var godt hundrede betjente på stedet, hvor de også havde medbragt hunde.

Omvendt var det lykkedes de fire mænd i personbilen at få trommet godt 50 personer sammen, der begyndte at lave tumult.

I følge de tyske medier er der tale om østeuropærere. Otte personer endte med at blive anholdt. Blandt dem personbilens chauffør.