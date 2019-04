Massiv vrede på Facebook efter overfald på far og datter

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

'Snot tøser'. 'Fandens yngel'. 'Taber-kællinger'. 'Kujoner'. 'Møgtøser'.

Bølgerne går højt i en kommentar-tråd på Facebook, efter at en 19-årig kvinde og hendes dårligt gående far i torsdags blev udsat for et ualmindelig groft overfald i Aarhus-forstaden Hasle.

Idet den 19-årig kvinde skulle til at stige ud af en bil, så hun fire teenagepiger, der kom gående bag ved bilen. Sekundet efter hørte den 19-årige kvinde, som var sammen med sin svagt gående far, en høj lyd, som om én af de fire teenagepiger sparkede på bilen.

Ifølge Lokalavisen Aarhus gik den 19-årige kvinde herefter ud for at konfrontere pigerne, der var på vej væk fra det, der nu blev et gerningssted på Bronzetoften i Hasle.

En af pigerne tøvede ikke med at tage fat i den 19-åriges hår og vælte hende omkuld på jorden, hvorefter hun slog kvinden flere gange, mens hun fortsat holdt fast i håret og trak sit offer hen ad jorden.

Vold efterfulgt af trusler

En anden af de fire teenagepiger blandede sig nu og begyndte at sparke på den 19-årige, mens hun lå på jorden. Kvindens far overværede overfaldet og råbte flere gange, at de skulle stoppe med at slå og sparke hans datter, men det var først, da en tilfældigt forbipasserende kom forbi, at teenagepigerne stoppede med deres voldelige adfærd.

Inden da havde den ene af pigerne også nået at slå faren i ansigtet. Da den 19-årige kvinde var sluppet ud af regnen af slag og spark og ville skynde sig væk sammen med sin far, blev hun truet af teenagepigerne, der sagde, at de ville finde frem til, hvor hun bor.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den 19-årige kvinde ingen forhåndskendskab til pigerne, der stod bag overfaldet.

- Vi har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen, og vi vil stadig gerne høre fra vidner eller andre, der kan supplere med viden om de eftersøgte piger og overfaldet, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Morten Hansen, til Ekstra Bladet.

Tre fra Mellemøsten, en fra Somalia

Ifølge vagtchefen foretager politiet sig ikke umiddelbart noget i forhold til de stærke mishagsytringer om de mistænkte teenagepiger på Facebook.

- Som regel skal nogen føle sig forulempet og anmelde det, før vi gør noget ved den type sager, og det er ikke sket her, siger Morten Hansen.

Du kan læse kommentarerne på Facebook her.

Signalement af de eftersøgte piger:

A - som var den toneangivende. Mellemøstlig udséende, 16-18 år, cirka 170 centimeter høj, kraftig af bygning, mørkebrunt langt hår, hvoraf den nederste del er farvet blondt, var iklædt lyseblå cowboybukser.

B og C - mellemøstlig udséende, 16-18 år, cirka 160 centimeter høj, kraftig af bygning, sort hår i hestehale, var iført sort tøj.

D - muligvis somalier, 16-18 år, cirka 180 centimeter høj, spinkel af bygning, sort hår og høj pande, var iført beige tørklæde og beige kjortel.