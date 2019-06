Massive kø-dannelser før giga-koncert: Vigtig opfordring til bilister

Vejnettet i og omkring Sønderborg er presset til det yderste før aftenens koncert med Bon Jovi på Slagmarken.

Ifølge P4 Trafik Syddanmark er der allerede tirsdag eftermiddag massive kødannelser flere steder i området, og for at det ikke skal være løgn, er der også problemer med flere lysreguleringer. Politi og hjemmeværn er nu tilkaldt for at dirigere trafikken, oplyser Sydjyllands Politi.

Der er massive køer i- og omkring Sønderborg i dag. Bon Jovi gæster byen og derfor er der mange udfordringer i trafikken. Så kør forsigtigt og husk tålmodigheden i trafikken. pic.twitter.com/nBhTcJvADx — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) June 11, 2019

På Twitter skriver politiet, at de ved, at det går langsomt i øjeblikket, men de opfordrer bilister til at være tålmodige.

Også Vejdirektoratet kommer med en opfordring: Alle trafikanter i området skal slå navigationsanlægget fra og følge skiltene på vejen, der viser vej til henholdsvis koncertstedet, Sønderborg lufthavn og rundt i området generelt.

Vi beder borgere fra Jylland, der skal til Bon Jovi-koncerten om at følge skiltningen - og dermed benytte Alssundbroen - ind til de når til parkeringsområdet. Lokale Sønderborg-borgere beder vi benytte Kong Christian den X's Bro. Det skulle få trafikken til glide #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 11, 2019

I forbindelse med koncerten er hastighedsgrænsen på Sønderborgmotorvejen før Alssundbroen nedsat til 80 km i timen.

Der er solgt 25.000 billetter til aftenens koncert, hvor Def Leppard varmer op. Arrangementet begynder klokken 19.

BON JOVI FOR BILISTER For koncertgængere: Kør i god tid. Trafikken vil være påvirket mellem kl. 14 og 03, og Vejdirektoratet forventer ekstra rejsetid hele dagen, dog med størst risiko for kødannelser mellem kl. 14 og 19.

Slå navigationen fra og kør efter de gule skilte i området med teksten 'Koncert'

Hør radio og få meldingerne fra DR P4 Trafik For andre trafikanter: Forvent kødannelser i området og sæt ekstra tid af til turen.

Rute 8 er spærret mod vest fra rundkørsel ved Grundtvigs Allé over Alssundbroen til frakørslen mod Felsted og Sønderborg V. Omkørsel gennem Sønderborg

Følg skiltene i området. Trafikken ledes gennem Sønderborg og mellem Jylland/Als via Kong Chr. X's Bro Kilde: Vejdirektoratet

Du kan læse mere om de trafikale ændringer i forbindelse med koncerten på Vejdirektoratets hjemmeside.