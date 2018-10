Massive vandmasser i Norge: To danskere reddet af helikopter

To danskere blev søndag hentet af en helikopter, da de var på vej mod den berømte norske fjeldformation Trolltunga.

Det skriver den norske radio NRK. Det var store vandmasser, der voldte danskerne problemer og resulterede i redningsaktionen.

På grund af vandet blev de fanget på en fjeldsti, der førte op til klippen i Hordaland.

- De blev fragtet ned i en helikopter og er i god behold, skriver NRK.

Stenformationen Trolltunga er i løbet af de seneste år blevet et turistmagnet. Det har ført til mange redningsaktioner, som tærer en del på det frivillige redningskorps i Odda og Tyssedal.

Det karakteristiske ved stenformationen, som også mange danskere besøger, er, at den ligger omkring 1100 meter over havets overflade og stikker cirka 700 meter ud over søen Ringedalsvatnet.

Til trods for at der er flere hundrede meters frit fald under Trolltunga er det alligevel et populært sted at få taget billeder tæt på kanten.

Hardangerfjorden har ifølge visitnorway.dk været en turistdestination siden det 19. århundrede. Det bliver ofte brugt til aktive ferieformer eller weekendture.

Men noget tyder på, at det ikke altid går helt efter planen, når turister snører vandrestøvlerne og begiver sig op på fjeldet.

12. september var der også en redningsaktion i området, der involverede en turist. Her var en person, der ikke kom fra Norge, faret vild og kunne ikke finde vejen ned fra bjerget.

Her kom redningshelikopteren igen i spil. En måned inden var den også i luften, da to turister 11. juni ikke kom tilbage efter en tur på fjeldet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Udenrigsministeriet, og de har ikke kendskab til sagen.

'Oftest bliver vi ikke informeret i denne typer sager, som typisk går direkte fra borgeren eller norske myndigheder til forsikringsselskabet. Vi kan derfor hverken be- eller afkræfte denne hændelse', skriver Udenrigsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Flere steder i Norge ramt

Dele af Norge er søndag ramt af voldsomme oversvømmelser.

Store mængder regn og smeltevand har ført til et kaos i Nord-Gudbrandsdal i den centrale del af landet.

Flere huse og biler står under vand, veje er lukkede, og mange har mistet strømmen.

I kommunen Skjåk er alle offentlige veje blevet lukket for trafik, og en bro er i fare for at brase sammen på grund af de enorme vandmasser.

Det er en blanding af nedbør og smeltevand som følge af høje temperaturer de seneste døgn, der har fået en række elve og bække til at gå over deres bredder.

Situationen betegnes som farlig. Flere steder har myndighederne udsendt et rødt varsel, der er det mest alvorlige på skalaen.

