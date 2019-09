Massivt til stede: Politiet jagter flugtbilist

Der er en politijagt i gang ved Søborg Hovedgade. Politiet har afspærret et større område omkring Søborg Hovedgade, hvor de har sat jagten ind på flugtbilisten. I deres jagt på flugtbilisten har de affyret varselsskud.

Ekstra Bladets mand på stedet kan fortælle, at politiet undersøger området med politihunde. Den flygtende bilist har forladt sin bil foran Gladsaxe Kommunes Genoptræningscenter.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har affyret varselsskud i deres jagt på en flugtbilist. De fortæller videre, at en civil politibil har været involveret i et sammenstød med bilen, de jagter.

- Lige nu undersøger vi mistænkelige forhold ved krydset, siger Lars Jørgensen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet kan yderligere berette om en smadret bil i området som følge af et færdselsuheld, men kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle mere.

Opdateres ...