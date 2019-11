Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Nordsjællands Politi og flere redningsarbejdere er mandag eftermiddag massivt til stede efter en ulykke på Helsingørmotorvejen ved afkørslen til Nærum.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

- Vi har sendt flere patruljer til stedet. Der er tale om et færdselsuheld, hvor chaufføren er kørt gennem autoværnet. Umiddelbart har ingen andre biler været involveret, siger en kommunikationsmedarbejder hos Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Lige nu er vi sammen med Brand og Redning til stede på Helsingør MTV sydgående - lige nord for afkørsel 14 (Nærum) - pga. færdselsuheld. 2 ud af 3 vognbaner spærret. Kør forsigtigt og vis hensyn. — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) November 11, 2019

Uheldet har også skabt trafikale udfordringer, melder Vejdirektoratet. Derudover kan Ekstra Bladet mand på stedet fortælle, at DSB's speciale kran, der kan flytte store køretøjer, netop er ankommet.

Nordsjællands Politi oplyser desuden mandag eftermiddag til Ekstra Bladet, at de endnu ikke har nogen tidshorisont for, hvornår oprydningsarbejdet vil være færdigt.

Ekstra Bladets mand på stedet kan dog berette om, at føreren er blevet fragtet væk i en ambulance efter at have været fastklemt i nogle timer i lastbilen.

Det vides endnu ikke, hvor slemt det står til med lastbilchaufføren.

Der er sket et uheld på Helsingørmotorvejen sydgående efter <13> Gl. Holte. Politi og redning arbejder på stedet, og der er i øjeblikket kun 1 spor farbart forbi uheldet. Vi forventer først der bliver ryddet op en gang i eftermiddag, så forvent længere rejsetid #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 11, 2019

Se flere billeder herunder:

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...