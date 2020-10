Mathis fik mdma: 'Er det ikke det, man kan dø af?'

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Mathis Matthiassen havde aldrig prøvet mdma forud for sit møde med den 33-årige tidligere realitydeltager, der nu er tiltalt i forbindelse med teenagerens død.

Det skrev Mathis selv på appen Grindr, da han natten til 28. marts blev kontaktet af den voksne mand.

Her aftalte de to, at manden skulle hente teenageren, og at de skulle have oralsex og samleje. Da Mathis spurgte, hvad han ville få for det, foreslog manden blandt andet 'Emma'.

- Hehe, hvad er Emma? spørger Mathis.

- Mdma, svarer manden.

- Er det ikke det, man kan dø af?

- Nej, nej. Det er bare fedt, og du bliver liderlig af det.

Korrespondancen blev torsdag eftermiddag læst op i Retten i Hjørring under anklagerens dokumentation.

Jeg er 16, hvis det er o.k.?

Her er den 33-årige tidligere realitydeltager tiltalt for grov vold mod Mathis Matthiassen, for at hensætte ham i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i den tilstand tidligt om morgenen ved en boldbane på Hørby Stadion i Nordjylland. Her endte drengen med at dø.

Realitydeltageren har kun erkendt, at han kørte fra Mathis Matthiassen ved boldbanen og dermed efterlod ham i hjælpeløs tilstand.

Den tiltalte, som hele vejen under retsmødet har siddet stille på sin stol, har tidligere forklaret, at han var overbevist om, at Mathis Matthiassen var 18 år gammel. Af deres korrespondence fremgår det dog, at Mathis skrev, at han var 16 år, og spurgte, om det var o.k. Til det svarede den tiltalte, at det 'er helt fint'.

Søgte på fund af 16-årig

Den tiltalte hentede Mathis Matthiassen ved boldbanen i Hørby cirka 3.15, og de kørte derfra hjem til den tiltalte, der bor cirka 20 minutters kørsel derfra. Lidt før 6.30 var de tilbage på boldbanen. Her efterlod den 33-årige mand teenageren på asfalten.

Ved 8-tiden blev Mathis fundet død, og kort efter 11 har en undersøgelse af den tiltaltes telefon vist, at han på Google har lavet en søgning med ordene '16-årig fundet ved hallerne Hørby'.

Om aftenen klokken 20.20 blev han anholdt i sit hjem.

Sagen kort Tidligt lørdag morgen 28. marts blev 15-årige Mathis Matthiassen fundet af hundeluftere ved en boldbane på Hørby Stadion i Nordjylland. Han lå på ryggen uden overtøj i et par graders varme. Hans kondisko var placeret ved siden af ham og mobilen sat ned i en af dem. En halv time senere blev han erklæret død. Sent samme aften blev en nu 33-årig mand anholdt og sigtet i sagen. Ved Retten i Hjørring er han tiltalt for grov vold mod Mathis Matthiassen, for at hensætte den 15-årige i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i hjælpeløs tilstand ved boldbanen. Politet mener, at den tiltalte gav teenageren det euforiserende stof mdma, tævede drengen og udsatte ham for kvælning med hundehalsbånd og bælter. Tidligt om morgenen mellem klokken 06.20 og 06.30 mener politiet så, at manden kørte drengen til boldbanerne, placerede ham på jorden og kørte væk. Den 33-årige har erkendt, at han efterlod Mathis, men han nægter grov vold og at have hensat teenageren i hjælpeløs tilstand.

