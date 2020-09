Mathis-sagen: Brød grædende sammen i retten

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet):

Han hjalp Mathis Matthiassen ud af bilen. Drengen tabte sin sko og sin mobil. Faldt på bagenden og dejsede bagover på asfalten

Det er, ifølge en 33-årig tidligere reality-deltager, hvad der skete, da han satte en blot 15-årig narkopåvirket teenager af ved Hørby Stadion i Nordjylland en tidlig morgen i marts.

- Jeg var ikke klar over, at han var så påvirket, at han ville afgå ved døden der.... Jeg ville egentlig bare gerne hjem hurtigt, så jeg tænkte ikke over det.

- Jeg sagde til ham, at nu skal han gå hjem, for nu kører jeg altså hjem. Jeg har ikke tid til det her, lød det onsdag eftermiddag i retten fra manden.

Se også: Grusomme detaljer: Sådan døde Mathis

Efterlod Mathis

Han er tiltalt for vold mod teenageren, for at hensætte drengen i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i hjælpeløs tilstand ved en boldbane, hvor han senere blev fundet død 28. marts.

Den 33-årige nægter, at han har udsat ham for grov vold eller hensat ham i hjælpeløs tilstand, men han har erkendt, at han i de tidlige morgentimer den lørdag efterlod drengen på asfalten og placerede hans sko ved siden af ham og kørte derfra uden at skaffe hjælp.

Han fortalte i retten, at da han havde bedt Mathis gå hjem, reagerede drengen med øjenkontakt og og en lyd, den tiltalte i retten ikke kunne efterligne.

- Prøvede du at støtte ham, så du kunne følge ham hjem?, ville anklager Mette Bendix vide under afhøringen af manden.

- Det kan jeg ikke huske. Jeg tror mere, at jeg ville have, at nogen skulle komme og hente ham, end jeg ville følge ham hjem.

- Fik du fat på nogen? spurgte anklageren.

- Nej. Jeg fik ikke fat på nogen. Jeg hader mig selv for det, lød svaret fra den 33-årige.

Se også: Mathis-sagen: Derfor mødtes 15-årig med 33-årig mand

Brød sammen

Da anklager Mette Bendix ville vide hvorfor, gik han i stå. Den 33-årige, der sad med ryggen til tilhørerne, brød grædende sammen og måtte have en papirserviet af sin forsvarer.

Efter en pause kom svaret fra ham:

- Jeg tror, jeg havde ... Jeg tror, jeg gik i panik.

- Hvorfor? spurgte anklageren videre.

Ny pause.

- ... Der var flere ting i det. Jeg var påvirket, og jeg var også bange for, at nogen skulle komme hjem. Jeg kan også huske at... Jeg havde ærligt talt ikke set nogen blive påvirket på den måde så meget.

- Så dinglende og usammenhængende.

- Men var du så ikke også bekymret for Mathis? spurgte anklageren.

- Det var jeg jo, da jeg kom hjem. Jeg håbede jo, at han kom sikkert hjem.

Skulle mødes og være intime

Afhøringen af den 33-årige mand varede det meste af retsmødet onsdag. Undervejs har han haft meget svært ved at huske detaljer fra forløbet, men han har forklaret, at han mødte den 15-årige Mathis Matthiassen på appen grindr og at de aftalte, at de skulle mødes natten til 28. marts 2020 for at tage mdma og 'være intime'.

Mathis havde skrevet, at han var 16, men den tiltalte var overbevist om, at han var 18.

I løbet af natten blev Mathis Matthiassen mere og mere påvirket, og til sidst besluttede den 33-årige at køre drengen til Hørby Stadion, hvor han også havde samlet ham op tidligere på natten.

Søgte på nettet

Præcis hvor påvirket Mathis var, hvor meget hjælp han havde brug for, og hvor meget respons, der var fra drengen, var en af flere ting, som den tiltalte, havde svært ved at huske præcist.

Klart stod det dog, at den 15-årige var 'dinglende', dejsede om inde i den tiltaltes hus og måtte hjælpes ned af en trappe og ind bilen. Han havde svært ved at snakke til sidst.

Den tiltalte forklarede i retten, at han - efter at have efterladt Mathis Matthiassen - kørte hjem og søgte på nettet for at finde ud af, om man havde fundet en ung mand. Da han ikke fandt noget, faldt der ro over ham.

- Da der ikke kom noget frem, var jeg overbevist om,at så var han ok. Det var en meget forkert overbevisning, svarede han forsvarer Helle Iversen under hendes afhøring af manden.

- Foregik der noget mellem dig og Mathis den nat, som I ikke var enige i? spurgte hun også.

- Nej, det synes jeg ikke, der gjorde. Det, der var problemet var, at der blev indtaget for meget af det lort.

Se også: Mathis-sagen: 'Jeg vil se hvem han er'