Mathis-sagen: Derfor mødtes 15-årig med 33-årig mand

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Det var via en app, at en 33-årig tidligere realitydeltager kom i kontakt med den nu afdøde 15-årige Mathis Matthiassen.

Det er onsdag kommet frem i retten under mandens forklaring. Han er tiltalt for vold mod teenageren, for at hensætte drengen i hjælpeløs tilstand og for at efterlade ham i hjælpeløs tilstand ved en boldbane, hvor han senere blev fundet død 28. marts.

Se også: Grusomme detaljer: Sådan døde Mathis

Den 33-årige har erkendt, at han efterlod Mathis, men nægter, at han har udsat ham for grov vold eller hensat ham i hjælpeløs tilstand. Onsdag formiddag tog han plads i vidneskranken for at blive afhørt af anklageren. Her forklarede han, at han fik kontakt til den 15-årige på appen Grindr, som primært henvender sig til homoseksuelle og biseksuelle.

Den tiltalte forklarede, at han har brugt appen 'on and off' de seneste to år. Hver gang slettede han appen med det samme og oprettede sig på ny med nyt brugernavn den næste gang.

- Ingen vidste, jeg var på Grindr. Ingen som helst vidste det ud over mig. Det var noget, jeg dyrkede helt for mig selv. Noget jeg skulle afprøve, sagde han i vidneskranken og tilføjede samtidig, at han var flov over det.

Se også: Mathis-sagen: 'Jeg vil se hvem han er'

Ifølge den 33-årige havde de to mødtes en enkelt gang i en bil cirka et halvt år før den skæbnesvangre nat. Det vidste han dog ikke, da han sent fredag aften tog kontakt igen. Det var Mathis, der genkendte ham.

De to aftalte at mødes, tage noget mdma og 'være intime', sagde den tiltalte. Han havde ikke indtryk af, at Mathis Matthiassen havde prøvet mdma før.

Den 33-årige siger også, at han 'gik ud fra', at Mathis var 18 år gammel, da det er aldersgrænsen på appen. Det fremgår dog af udskrifter fra mandens korrespondance med drengen, at Mathis selv har skrevet, at han var 16 år.

- Det kunne jeg ikke huske. Jeg var overbevist om, at han var 18, og jeg hader mig selv for ikke at kunne huske det, lød det fra den tiltalte, som under sin forklaring havde overordentlig svært ved at huske detaljerne i forløbet, som anklageren spurgte ind til.

Flere gange virkede han irriteret, når anklageren gentog sine spørgsmål.

Han forklarede dog, at han i løbet af 27. marts var sammen med en veninde og nogle bekendte forskellige steder omkring Frederikshavn. Han havde taget nogle stoffer, men ikke meget.

- En bane hver anden time tror jeg. Løbende. Jeg er påvirket - absolut. Jeg tænker også, det er derfor, jeg har så svært ved at huske ret meget af det, siger den tiltalte, som dog alligevel kørte rundt i sin bil.

Han hentede også Mathis i en bil, da de skulle mødes, og derefter kørte de hjem til den tiltaltes bopæl, hvor den 33-årige tog en bøtte med stoffer frem.

Anklageren ville vide, hvor meget mdma de tog.

- Sådan som jeg husker det, tager jeg meget lidt, og han tager også meget lidt. Jeg havde ikke prøvet det så mange gange før, lød det fra manden som forklarede, at de ad to omgange tog et lille sandkorn hver, og at de i mellemtiden var 'intime i stuen'.

- Han vil ud og have en tredje gang, men jeg går hen og stopper ham og siger, at vi ikke skal have mere, lyder det så fra den tiltalte, hvortil anklageren bemærker, at han ikke før i dag har fortalt, at der var en tredje gang.

- Hvorfor kan du pludselig huske det, når du siger, du har så svært ved at huske?

- Ja det ved jeg sgu ikke, lød svaret blandt andet. Den tiltalte forklarede så, at han gemte bøtten væk.

- Ved du, om Mathis var ude og tage mere? spurgte anklageren.

- Det ved jeg ikke. Det kan han godt have gjort.

Kvalt med hundehalsbånd

Den 33-årige mand er blandt andet tiltalt for at have udsat Mathis Matthiassen for kvælning med bælter og et hundehalsbånd. Allerede i sine bemærkninger til anklagerens forelæggelse af sagen rejste forsvareren dog tvivl om, hvorvidt der i virkeligheden var tale om frivillig leg, og under sin forklaring sagde den tiltalte, at det var Mathis, der tog tingene frem.

En video af deres seksuelle samvær, som manden optog på aftenen, indgår i bevismaterialet. Den blev herefter afspillet, men for lukkede døre.

Umiddelbart efter den afspilning afsluttede dommeren retsmødet, som dog fortsætter efter en frokostpause.