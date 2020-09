Mathis-sagen: 'Jeg vil se, hvem han er'

I dag starter retssagen mod en 33-årig tidligere reality-deltager, der er tiltalt for grov vold og for at efterlade teenager i hjælpeløs tilstand

Seks måneder efter at deres søn blev fundet mishandlet og død, skal Henrik Matthiassen og hans hustru Saranya i dag for første gang stå ansigt til ansigt med manden, der tiltalt for at have udsat 15-årige Mathis for grov vold og for at efterlade ham i hjælpeløs tilstand.

Det sker, når retssagen starter i Retten i Hjørring klokken ni.

- Jeg har det sådan set fint nok med at skulle se ham, for jeg vil gerne se, hvem han er. Men jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, når jeg står i retten, fortæller faderen over telefonen, da Ekstra Bladet taler med ham tirsdag eftermiddag.

Hans søn blev fundet af hundeluftere ved en boldbane på Hørby Stadion tidligt lørdag morgen 28. marts. Her lå han med hovedet ned i asfalten og uden overtøj i et par graders varme. Hans kondisko var placeret ved siden af ham. Sent samme aften blev en nu 33-årig mand anholdt.

Henrik og Saranya ved deres søns buddhistiske mindehøjtidelighed, som Ekstra Bladet fik lov til at overvære. Hans mor er fra Thailand, og det er meningen, at hans aske skal spredes over havet i landet, hvor han selv blev født. Foto: René Schütze

Jeg er mere spændt

Henrik Matthiassen har aldrig været i tvivl om, at han skulle være til stede ved retssagen.

- Jeg kan da godt mærke på min krop, at jeg er mere spændt, og at spekulationerne sætter sig i kroppen, jo mere vi nærmer os. Men jeg er nok mere bekymret for min kone, og hvordan hun vil klare det. Hun ønsker at være til stede, så vi må tage tingene, som de kommer.

Tidligere realitydeltager

Sagens tiltalte er en tidligere realitydeltager, som efterfølgende har været selvstændig i en årrække. Manden var 32, da han blev anholdt, men er under sin varetægtsfængsling fyldt 33 år.

Politiet mener, at den tiltalte gav teenageren mdma, tævede drengen og udsatte ham for kvælning med hundehalsbånd og bælter. Tidligt om morgenen mellem klokken 06.20 og 06.30 mener politiet så, at han kørte drengen til boldbanerne, placerede ham på jorden og kørte væk.

Hvad der helt konkret slog Mathis ihjel, fremgår ikke af anklageskriftet, og anklager Mette Bendix ønsker ikke at kommentere dødsårsagen forud for retssagen, men faderen har ikke lagt skjult på, at både han og Mathis' mor er dybt frustrerede over, at ingen vil blive retsforfulgt, dømt eller komme i fængsel for selve dødsfaldet.

Ingen vil blive holdt ansvarlig for, at deres søn aldrig kom hjem.

For få år tilbage overlevede Mathis en voldsom grillulykke, hvor han efterfølgende har været igennem et utal af operationer. Det var en kamp, han næsten havde vundet, da han døde på boldbanen tidligt lørdag morgen. Privatfoto

- Vi blev chokeret, da vi så tiltalen. Vi havde forventet, der ville blive rejst tiltale for drab eller som minimum vold med døden til følge. Vi ved jo, hvilken vold Mathis blev udsat for, har Henrik Matthiassen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Forældrene klagede over tiltalen til Statsadvokaten, men fik afslag.

Må lyve alt, hvad han vil

Forud for dagens retsmøde gør faderen sig ingen forhåbninger om, at han bliver meget klogere på, hvad der foregik den nat, hvor hans søn midt om natten puffede sin dyne op og sneg sig ud uden frakke eller lignende og ifølge politiet mødtes med den nu 33-årige mand.

- Han (den tiltalte, red.) må jo lyve alt det han vil, så jeg har ikke ret meget til overs for, hvad han vil sige, lyder det fra faderen med henvisning til, at den tiltalte i en retssag - i modsætning til vidner - ikke har pligt til at tale sandt.

Han tilføjer:

- Vi sætter vores lid til, at anklageren formår at løfte bevisbyrden for det, der er rejst tiltale for, og at retssystemet udnytter strafferammen til fulde, hvis han bliver dømt. Vi kan ikke gøre andet.

Der forventes dom i sagen 8. oktober.

Ekstra Bladet har tidligere talt med den 33-åriges forsvarer, som ikke forud for retssagen ønsker at sige, hvordan hendes klient forholder sig til tiltalen.

