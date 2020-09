Mathis tævet, kvalt og fundet død: - Jeg er dybt rystet

Tidligere realitydeltager tiltalt for grov vold og for at efterlade 15-årig i hjælpeløs tilstand

- Jeg forstår det ikke. Og jeg er dybt rystet over, at ingen nu bliver stillet til regnskab for Mathis' død.

Sådan lyder det fra Henrik Matthiassen, efter at han har fået afslag på en klage til statsadvokaten i forbindelse med sagen om hans søn.

På en kold morgen i slutningen af marts blev 15-årige Mathis Matthiassen fundet død på asfalten ved boldbanerne på Hørby Stadion mindre end 500 meter fra familiens hjem i Nordjylland.

Mathis lå på asfalten med med hovedet nedad. Han havde ingen jakke på, og hans kondisko var placeret ved siden af ham. Foto: Jan Pedersen

En 32-årig tidligere reality-deltager er anholdt og siden blevet tiltalt for grov vold og for at efterlade Mathis i hjælpeløs tilstand.

Politiet mener, at den tiltalte gav teenageren det euforiserende stof mdma, tævede drengen og udsatte ham for kvælning med hundehalsbånd og bælter. Tidligt om morgenen mellem klokken 06.20 og 06.30 mener politiet så, at den 32-årige kørte drengen til boldbanerne, placerede ham på jorden og kørte væk.

Hvad der helt konkret slog Mathis ihjel, fremgår ikke af anklageskriftet, og anklager Mette Bendix ønsker ikke at kommentere dødsårsagen forud for retssagen.

Men de efterladte forældre er dybt frustrerede over, at ingen vil blive retsforfulgt, dømt eller komme i fængsel for selve dødsfaldet. Ingen vil blive holdt ansvarlig for, at deres søn aldrig kom hjem.

- Vi blev chokeret, da vi så tiltalen. Vi havde forventet, der ville blive rejst tiltale for drab eller som minimum vold med døden til følge. Vi ved jo, hvilken vold Mathis blev udsat for, siger Henrik Matthiassen til Ekstra Bladet.

Da Mathis var 11 år, blev han voldsomt forbrændt i en grill-ulykke og kæmpede sig tilbage. Derfor føles det ekstra uretfærdigt, at han skulle dø nu, fortæller hans far. Privatfoto

Chokeret over tiltale

Forældrene valgte derfor - med hjælp fra deres bistandsadvokat - at klage over tiltalen til Statsadvokaten, men de har ikke fået medhold.

- Statsadvokaten vurderer på samme måde som Nordjyllands Politi, at der ikke kan føres bevis for andet end det, der allerede er rejst tiltale for, siger familiens bistandsadvokat Jens Christian Christensen til Ekstra Bladet. Han tilføjer samtidig, at der nu ikke er flere muligheder for at klage.

Henrik Matthiassen og hans hustru, Saranya, er skuffede over afslaget.

- Vi har fået at vide, at det springende punkt er, at man ikke kan fastslå dødstidspunktet, og det undrer og ryster mig rigtig meget, når man ser på alle de ting, teknikere kan finde ud af i dag.

Henrik Matthiassen har tænkt sig at møde op i retten, når retssagen starter. Privatfoto

Håber på strengest mulige straf

Henrik Matthiassen ved godt, at uanset, hvad der sker, når sagen kommer for retten, så bringer det ikke Mathis tilbage.

- Men han er ikke bare blevet udsat for vold, han er også blevet kvalt, og han endte med at dø. Det vil vi selvfølgelig gerne have, at nogen bliver stillet til regnskab for.

- Hvad håber du på nu?

- At han (den tiltalte, red.) får den strengest mulige straf, hvis han bliver dømt, lyder det fra Mathis' far, som sammen med moderen har tænkt sig at møde op, når retssagen starter.

- Jeg vil se ham og kigge ham i øjnene. Han skal være klar over, hvem jeg er. Og så håber jeg, at han står ved det, han har gjort.

Den tiltaltes forsvarer Helle Iversen ønsker ikke forud for retssagen at udtale sig om, hvordan den 32-årige forholder sig til anklagerne. Han tilkendegav dog ved grundlovsforhøret, at han nægter sig skyldig.

