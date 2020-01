McLaren til millioner udbrændt nær Vollsmose: 'Sker ikke af sig selv'

Det undrer Fyns Politi, at en McLaren S650 Spider til en værdi af op mod tre millioner kroner lørdag eftermiddag totalt udbrændte, efter at den havde ramt et træ på Åsumvej i Odense-bydelen Vollsmose.

Derfor går politiet ekstra grundigt til værks i forsøget på at finde frem til årsagen, oplyser politiet. Selv om ingen er kommet til skade ved uheldet, har politiet alligevel indledt en teknisk undersøgelse af omstændighederne. Både med en bilinspektør og en brandteknisk undersøgelse.

Uheldet skete tilsyneladende, fordi den 29-årige chauffør mistede herredømmet over bilen, der er i stand til at accelerere fra 0 til 100 km/t. på tre sekunder. Flere træer i midterrabatten blev ramt under uheldet. Heldigvis kunne både chaufføren og en 23-årig medpassager selv stige ud af bilen, som senere totalt udbrændte.

Og netop den kendsgerning, at bilen brød i brand, har gjort, at politiet har efterlyst vidner, som så uheldet ske.



- Vi vil gerne tale med folk, der har set den kørsel, der førte til ulykken. Vi er nemlig ikke i tvivl om, at sådan en bil ikke bare bryder i brand af sig selv, siger vagtchef hos Fyns Politi, Lars Thede, til DR.

Mandag formiddag har politiet alene fået en enkelt henvendelse fra et muligt vidne, oplyser Fyns Politi.

En Mclaren Spider 650s vejer omkring 1400 kilo. Den er udstyret med 3,8 liters V8-motor med dobbeltturbo, som er udviklet af McLaren selv. Motoren er centralt placeret bag sæderne, men foran bagakslen. Den yder 650 hk, mens 0-100 km/t klares på tre sekunder, 0-200 km/t tager 8,4 sekunder, og topfarten er opgivet til 329 km/t.

I 2015 ankom den britiske Formel 1-kører Jenson Button til en antispritkørsel-kampagne i i Budapest i en bil af typen McLaren S650 Spider. Foto: AP

Momentet hedder 678 Nm ved 6000 omdr.

Bilen blev produceret i perioden mellem 2014 og 2017 og kostede dengang som ny cirka tre millioner kroner at anskaffe sig i en version på danske nummerplader.