Medie: Barne-lig fundet i landingsstel på fly

I et fly fra Elfenbenskysten til Paris er der blevet fundet et lig af et barn i landingsstellet, oplyser AFP

Der er onsdag formiddag blevet fundet et lig af et barn i landingsstellet på et fly i Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris.

Det skriver AFP på Twitter.

Liget blev fundet på et fly fra Elfenbenskysten, oplyser mediet.

Angiveligt skulle der være tale om et barn på cirka ti år.

- Ud over det menneskelige drama viser dette en stor mangel på sikkerhed i Abidjans lufthavn (hovedstaden i Elfenbenskysten, red.), siger en ivoriansk sikkerhedskilde til AFP ifølge mediet The Local France.

Mediet oplyser desuden, at der i de seneste år har været op til flere hemmelige passagerer, typisk unge mennesker fra Afrika, som er frosset ihjel eller er blevet mast, når de har forsøgt at komme med et fly ved at kravle op på landingsstellet.