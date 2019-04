Medie: Bombe-brødre dræbte Bestseller-børn

Politikilder fortæller, at det var en mand i 20'erne, der sprængte sig selv i luften på det hotel, hvor Anders Holch Povlsen boede med sin familie i Sri Lanka

Midt i køen til morgenmadsbuffeten på Shangri-La Hotel i Sri Lanka sprængte en lokal mand sig selv i luften.

Manden, der ifølge det franske nyhedsbureau AFP er søn af en velstående krydderihandler fra den srilankanske hovedstad, Colombo, tog blandt andet tre danske børn med sig i døden.

Politikilder fortæller videre til mediet, at mandens bror sprængte sig selv i luften på Cinnamon Spice-hotellet, der også ligger i Colombo.

Deres navne har myndighederne fortsat valgt at holde skjult.

Anders Holch Povlsen indlagt efter bombemassakre

I alt blev tre eksklusive hoteller og flere fyldte kirker ramt af bombeangreb påskesøndag. Ifølge AFP's kilder skulle et fjerde hotel have været et mål, men af ukendte årsager blev det angreb ikke udført.

Det samlede antal af dræbte er i skrivende stund steget til mere 320 personer.

Myndigheder på øen har anholdt mindst 40 personer, der er mistænkte for at spille en rolle i selvmordsangrebene.

Tirsdag var national sørgedag. Klokken 08.30 lokal tid - nøjagtigt 48 timer efter de første bomber eksploderede - blev der holdt tre minutters stilhed over hele landet. Samtidig blev der flaget på halv og mange bøjede hovederne i sorg.

Den første massebegravelse blev indledt tidligt på dagen i St Sebastian Kirken i Negombo, nord for Colombo, som var blandt de ramte steder. En anden begravelse skulle finde sted senere på dagen.

Myndighederne siger, at mindst 31 udlændinge blev dræbt ved angrebene. Udlændinge fra mindst 12 forskellige lande.

Kort inden tragedie: Børnene skulle videreføre stort projekt

IS tager ansvaret

Tidligere tirsdag udsendte Islamisk Stats nyhedsbureau Amaq en melding om, at det er IS, der står bag angrebene.

- De, som udførte angrebet vendt mod medlemmer af den USA-ledede koalition og kristne i Sri Lanka dagen før i går, er krigere fra Islamisk Stat, hedder det i en erklæring fra IS propagandakontoret Amaq.

Der bliver ikke fremlagt nogen form for bevis eller underbygning af påstanden om, at Islamisk Stat har udført angrebene.

Sri Lankas viceforsvarsminister, Ruwan Wijewardene, sagde tidligere på dagen, at to lokale islamistiske organisationer - deriblandt National Thawheed Jama'ut (NTJ) - står bag bombeangrebene.