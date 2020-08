Medie: Dansk IS-tvilling lever med søn i berygtet lejr

Fire niqab-klædte kvindeskikkelser med maskinpistoler og håndvåben træner skydning i en ramponeret bygning i Syrien.

Billedet blev i februar 2015 tweetet af enten Zahra eller Salma Halane, som tog til den såkaldte islamiske stat og giftede sig med to jihadister.

Britiske medier har fulgt de to tvillinger tæt, fordi de kun var 16 år, da de stak af i juni 2014 for at flytte til terrorstaten, og fordi de har været brugt aktivt i islamisk stats propaganda på nettet og på de sociale medier.

Tvillingerne blev angiveligt begge radikaliseret på nettet, hvor de chattede med deres kommende ægtefæller, før de tog af sted til Syrien.

Britiske medier er dog samstemmende enige med forskningsrapporten:’Till Martyrdom Do Us Part’, at deres storebror spillede en ikke uvæsentlig rolle i forhold til at få pigerne til at tilslutte sig islamisk stat.

– Ligesom mange kvindelige migranter til ISIS-holdt territorium havde de to enæggede tvillinger også en begyndende offline introduktion til ISIS ideologi... den 21-årige bror er tænkt som den primære påvirker i forhold til at introducere tvillingerne for ISIS voldelige, ekstremistiske ideologi, står der.

Tvillingernes ægtemænd var begge britiske jihadister, som siden er blevet dræbt.

30. juli 2017 skriver The Manchester Standart, at tvillingerne indtager en ledende position blandt de udenlandske kvinder i islamisk stat og har været med til at rekruttere unge piger fra England.

De såkaldte terror-tvillinger har siden på de sociale medier sværget, at de aldrig kommer tilbage igen.

Ligesom de har lagt adskillige billeder ud, hvor de poserer og angiveligt træner med forskellige våbentyper. Zahra Halane har i følge Daily Mail også skrevet, at:

'Jeg støtter henrettelsen af syriske soldater. Det er selvforsvar.'