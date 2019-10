Medie: Dansk virksomhed ransaget af Bagmandspolitiet

Dan-Bunkering i Middelfart er blevet ransaget af Bagmandspolitiet, og it-eksperter har gennem flere dage støvsuget bunkerfirmaets computere for oplysninger. Det oplyser flere af hinanden uafhængige kilder til DR.

Bagmandspolitiet – der officielt hedder SØIK - sigtede 6. september Dan-Bunkering for i perioden 2015-2017 at have solgt og leveret jet-brændstof til anvendelse i Syrien i strid med EU's sanktioner. Sanktionerne blev indført for at forhindre luftangreb på den syriske civilbefolkning.

Samtidig med at Dan-Bunkering blev sigtet, blev virksomhedens adresse i Middelfart ransaget, og arbejdet fortsatte gennem flere dage, oplyser kilderne til DR. Omfanget af det indsamlede materiale, som nu skal granskes af SØIK, bliver beskrevet som 'meget omfattende'.

DR har bedt Dan-Bunkering om en kommentar til, at virksomheden er blevet ransaget.

'Det er korrekt, at SØIK har besøgt virksomheden i september, og det er vi glade for. Virksomheden samarbejder frivilligt med alle offentlige myndigheder for at belyse denne sag, da man derved hurtigst muligt kan afklare misforståelser', lyder det i et skriftligt svar fra virksomhedens advokat.

SØIK ønsker ikke at kommentere oplysningerne om ransagningen.

DR har siden april bragt en række afsløringer om, at Dan-Bunkering er involveret i en sag om leverancer af jetbrændstof til Syrien. Afdækningen har blandt andet vist, at USA i efteråret 2016 sendte flere efterretninger til Danmark for at advare om om Dan-Bunkerings mulige sanktionsbrud. Ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder er Dan-Bunkering blevet betalt af det russiske firma Maritime for at levere jet-brændstof til russiske tankskibe i Middelhavet, som derefter har sejlet det videre til Syrien.

Dan-Bunkering, der altså er sigtet, men ikke tiltalt i sagen, har erkendt at have leveret jet-brændstof til russiske tankskibe, men afvist brud på EU’s sanktioner.