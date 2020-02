Medie: Dansker død i Thailand

En 30-årig mand blev lørdag omkommet, da han styrede til jorden under et faldskærmsudspring

En 30-årig dansk mand er lørdag omkommet i forbindelse med et faldskærmsudspring i Si Racha-distriktet i Thailand.

Det oplyser det lokale politi ifølge det thailandske medie Bangkok Post.

Manden styrtede ifølge vidner til jorden, da hans faldskærm ikke foldede sig ud, efter at han var sprunget ud fra en mindre flyvemaskine.

Den 30-årige blev herefter fundet bevidstløs tæt på en flyvestation.

Der blev ydet førstehjælp, og han blev bragt til behandling på Phayathai Sriracha Hospital, men blev senere erklæret død.

Politiet i det nærliggende område Nong Kham blev alarmeret om ulykken klokken 12.30 lokal tid - 06.30 dansk tid.

Si Racha ligger på østkysten af Thailandbugten, cirka 120 kilometer sydøst for Thailands hovedstad, Bangkok.

Ekstra Bladet er i kontakt med Udenrigsministeriet for at få bekræftet, at den pågældende dansker har mistet livet.