Medie: Dansker dræbt i skiulykke

En dansk mand kørte ifølge et medie ind i et træ. Han døde af sine kvæstelser dagen efter

En dansk mand er blevet dræbt i en skiulykke i det populære skiområde Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau i delstaten Tyrol.

Det oplyser politiet i Tyrol ifølge det østrigske lokalmedie Meinbezirk.

Ulykken skete ifølge mediet om morgenen 9. januar, da den 51-årige danske mand af ukendte årsager ramte et træ. Et vidne slog alarm, og det lykkedes redningsarbejdere at genoplive manden på stedet.

Han blev fløjet med helikopter til Innsbruck Hospital, hvor han dagen efter blev erklæret død, oplyser politiet til mediet.

Dødsfaldet er endnu ikke bekræftet af de danske myndigheder.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriets Borgerservice.