Medie: Derfor blev Bagmandspolitiets chef sendt hjem

Ifølge Jyllands Postens erhvervsmedie, Finans, skulle det være en mistanke om brud på tavshedspligten, der er årsag til, at Bagmandspolitiets chef for tiden er fritaget for tjeneste.

Rigsadvokaten oplyste i begyndelsen af september, at statsadvokat Morten Niels Jakobsen indtil videre blev fritaget for tjeneste - med løn. Nogen nærmere begrundelse er der aldrig blevet givet.

Kilder fortæller til Finans, at det skulle dreje sig om oplysninger om Danske Banks hvidvask-sag. Men hvilke oplysninger der er tale om, står ikke klart.

Finans mener at vide, at Københavns Politi undersøger sagen. Men det vil Københavns Politi hverken be- eller afkræfte.

Morten Niels Jakobsen er øverste chef i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet Bagmandspolitiet eller SØIK. Det er statsadvokaturen, som huser både efterforskere og anklagere.

