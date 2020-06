Medie: Dræbt var ikke banderelateret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den 31-årige mand med somalisk baggrund, som sent onsdag aften blev skudt i Egeparken i Vollsmose, havde intet med en verserende konflikt med to rivaliserende grupperinger at gøre, og han var derfor et helt tilfældigt offer. Det skriver Fyens.dk.

- Du kan citere mig for, at han intet havde med noget kriminelt at gøre, fortæller Abdinoor Adam Hassan, beboerformand i Egeparken, til mediet.

Ekstra Bladet har præsenteret oplysningerne for Fyns Politi, men herfra ønsker man på nuværende tidspunkt hverken at be- eller afkræfte informationerne.

- Vi efterforsker stadig på livet løs, siger en pressemedarbejder, som dog pointerer, at politiet er bekendt med de forlydender, som verserer i miljøet omkring den afdøde.

Politiet ønsker heller ikke at kommentere det andet skudoffers eventuelle tilhørsforhold. Også denne mand er 31 år.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger der et konfliktscenarie mellem en bandegruppering i Vollsmose og en gruppering fra et andet område til grund for gårsdagens skyderi.

Fyns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, om der er foretaget anholdelser i sagen.

En dræbt og en hårdt såret af skud i Vollsmose

Også i sidste uge blev der affyret skud i Vollsmose. Fire blev indledningsvist anholdt, men de blev løsladt uden sigtelser efter at være afhørt af politiet.

Som følge af skudepisoden blev der torsdag i sidste uge indført en visitationszone, der dækker en større del af Odense.

- Vi ønsker at sende et klart og utvetydigt signal til dem, der anvender våben, om, at det vil og kan vi under ingen omstændigheder acceptere, sagde politidirektør Arne Gram, da visitationszonen blev indført.

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område:

Nord for Haveforening Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej, Nyborgvej til Ejby Møllevej og mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade til nord for Haveforening Martinsminde/Hindehøjen.