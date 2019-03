Medie: Fængslede LTF'ere modtog 2,3 millioner på et år

Kriminalforsorgen strammede op på reglerne i 2017 og 2018, så det i dag ikke længere er muligt at indbetale penge ved fysisk fremmøde i fængslerne. I dag foregår det således udelukkende via Danske Bank, og kontanterne er samtidig fjernet fra de fleste fængsler.

Stramningen var et resultat af, at det i foråret 2017 kom frem, at flere fængselsbetjente offentligt sagde, at de var vidner til åbenlys hvidvask af penge blandt bandemedlemmer i fængslerne.

Kriminalforsorgen ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge medlemmer af LTF i alt har modtaget i fængslerne, eller om man har undersøgt, om der kan være tale om hvidvask.

Men det vil formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), nu have svar på, lyder det i en kommentar til Radio24syv:

- For mig er det totalt undergravende i forhold til det at sidde i fængsel. Det skulle gerne være en straf, men her ser vi så, at man bliver belønnet med penge for at sidde i fængsel for at have lavet kriminalitet. Jeg mener jo, at man skal undersøge det her fuldstændig til bunds og sikre, at det ikke er sorte penge, at det ikke er penge, der i virkeligheden bliver hvidvasket ved, at banderne kan betale dem, der har lavet kriminalitet for dem, ved at sidde i fængsel, siger Peter Skaarup til mediet.