Medie: Hemmelig spion-enhed angriber Europa

Et russisk elitekorps har et erklæret formål om at destabilisere Europa, skriver New York Times

De deltager ikke i officielle missioner, der findes ingen billeder af dem, og de har været fuldstændig ukendte for offentligheden - indtil nu.

For første gang nogensinde kan flere efterretningskilder i Vesten afsløre, at der findes et lille, hemmelig elitekorps inden for den russiske efterretningstjeneste, hvis eneste formål er at destabilisere Europa.

Unit 29155 hedder gruppen, som ledes direkte af Rusland præsident, Vladimir Putin. Det kan New York Times nu afsløre.

Gruppen skal blandt andet have forgiftet en våbenhandler i Bulgarien, forsøgt at snigmyrde den tidligere russiske agent Sergei Skripal med nervegassen Novichok i Storbritannien i 2018 og lagt planer om at dræbe Montenegros præsident.

Et chok

Spionenheden er en undergruppe til den russiske militære efterretningstjeneste, GRU, fortæller en anonym europæisk sikkerhedsembedsmand til New York Times.

- Der er tale om en enhed under GRU, som har været aktive i Europa gennem årene. Det har overrasket, at denne russiske enhed har ment, at de bare kunne udføre disse ekstremt ondskabsfulde angreb i venligtsindede lande. Det har været et chok, fortæller kilden.

Britisk politi har identificeret Alexander Petrov og Ruslan Boshirov som gerningsmændene bag angrebet på Sergei Skripal. Politifoto

Sikkerhedskilderne vurderer, at der kan være langt flere sager, som spionenheden står bag, men som er gået under radaren og endnu ikke er blevet opdaget.

Det er dog heller ikke bekræftet fra officielt hold.

