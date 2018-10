Medie: Khashoggis ligdele fundet

Kropsdele fra den dræbte saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er blevet fundet i Tyrkiet.

Det skriver det britiske medie Sky News på baggrund af et uoplyst antal anonyme kilder.

Ifølge en af de anonyme kilder, Sky News citerer, skulle noget af Jamal Khashoggis lig være blevet fundet i den saudiske konsuls have i Istanbul.

Jamal Khashoggis ansigt skulle angiveligt være blevet 'skamferet'.

Sky News' historie kommer få timer efter, at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan i en tale til nationen fortalte, at de tyrkiske myndigheder endnu ikke har fundet den forsvundne journalists lig.

Forsvandt 2. oktober

I talen fortalte Erdogan også, at saudiarabiske embedsmænd ifølge Tyrkiets opfattelse planlagde drabet på journalisten Jamal Khashoggi flere dage inden hans død.

Khashoggi forsvandt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabien benægtede i første omgang, at der var sket ham noget.

Efterfølgende er det blevet forklaret, at journalisten mistede livet under en nævekamp.

Erdogan påpeger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at et hold på 15 saudiarabiske embedsmænd gik ind på konsulatet den dag, drabet fandt sted.

Men dagen inden skal tre personer også med relation til sagen være landet i Istanbul. De tog angivelig ud og udforskede en skov, der ligger 90 kilometer væk syd for byen.

18 arresteret

18 saudiarabiske personer skal være arresteret i Saudi-Arabien.

Inde i konsulatet skal kameraer ifølge den tyrkiske efterforskning være blevet fjernet, siger Erdogan.

En video, hvor Khashoggi går ind på konsulatet, er gået verden rundt. Men den tyrkiske præsident påpeger, at der ikke er nogen video af, at journalisten kommer ud igen.

Fra talerstolen stillede præsidenten også spørgsmål ved, hvordan det kan være, at Khashoggis lig endnu ikke er blevet fundet. Men det ser altså nu ud til at være sket. Om fundet er gjort før eller efter talen, melder Sky News historie intet om.