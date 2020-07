Medie: Mobilapp kan afsløre detaljer om drab

En skridttæller på Anne-Elisabeth Hagens telefon kan afsløre, at forbrydelsen startede med et fald fra husets anden etage

Ifølge norsk politi viser en skridttæller på Anne-Elisabeth Hagens telefon en pludselig bevægelse eller et fald i tidsrummet mellem klokken 09.16 og 10.07 på dagen, hvor den 69-årige kvinde forsvandt.

Det skriver den norske avis VG.

Politiet mener, at telefonen viser et tydelig skift i Anne-Elisabeth Hagens bevægelsesmønster, og hastigheden er så tilpas høj, at hun ikke selv har været i stand til gå ned ad trappen i det tempo.

Der er dog en vis unøjagtighed ved appen, der gør det svært drage konklusioner, men norsk politi mener, at de har andre tekniske spor, der støtter teorien.

Papirer i milliardær-sag: Hagens hustru skrev under på skilsmisse

Det var den norske milliardær Tom Hagen, der meldte sin kone forsvundet og kidnappet 31. oktober 2018. Politiet formoder, at hun er død, men hendes lig er aldrig blevet fundet.

Tom Hagen har tidligere været fængslet 11 dage i sagen. Han er nu løsladt, men fortsat sigtet for drab.

I første omgang blev Anne-Elisabeth Hagens forsvinden betragtet som en kidnapningssag.

Politiet mener i dag, at Tom Hagen opdigtede kidnapningen for at skjule et drab som en økonomisk motiveret kidnapning.