Medie: Norsk moské-skyder hyldede terror inden angreb

'Det har været sjovt. Vi ses i Valhalla.'

Sådan skrev den unge, etnisk norske mand ifølge norsk TV2, inden han begik et angreb på en moské i Bærum i Norge blot to timer efter. Politiet fik anmeldelse om skyderiet 16.07 lørdag, hvor de rykkede massivt ud. Ingen personer døde i skyderiet, som er blevet udført under den fejringen af den muslimske højtid Eid.

Da de nåede frem var manden dog allerede blevet overmandet af en mand i 70'erne i moskéen. Irfan Mushtag, der er forstander i moskéen, fortæller til flere medier, at moskéen havde taget ekstra forholdsregler efter angrebene i Christchurch.

Det omkringliggende område blev afspærret kort efter politiet ankom. Foto: Fredrik Hagen/Ritzau Scanpix

Moskégængeren, der fik kontrol over angrebsmanden, blev dog skadet.

- Han havnede i håndgemæng med gerningsmanden, hvor han blandt andet blev slået i øjet, imens han forsøgte at få kontrollen, siger han til TV2. Ifølge forstanderen var gerningsmanden iført skudsikker vest, sorte klæder og havde knæbeskyttere på. Han skulle også være bevæbnet med et haglgevær og en pistol.

Gerningsmanden havde allerede åbnet ild på vej ind i moskéen, hvor han skød igennem vinduerne.

Arbejder intenst

Seniorrådgiver i Politiets Sikkerhedstjeneste, Martin Bernsen, fortæller, at de er tæt kontakt med norsk politi for at vurdere risikoen for yderligere angreb.

- Vi arbejder intenst på at finde ud af, hvad angrebet er, og om det vil påvirke trusselsbilledet.

Politiet fortæller, at intet tyder på, at der er flere involverede i skyderiet. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

Norsk politi afholdt en pressekonference om skudepisoden lørdag aften, hvor afdelingsleder Rune Skjold kunne fortælle nærmere om den relativt unge gerningsmand.

- Det er en norsk borger med norsk baggrund. Han er bosat i nærmiljøet, sagde han. Gerningsmanden er tidligere kendt af politiet, men de vil ikke komme nærmere ind på hvordan.

Norsk TV2 mener at kende mandens identitet.

Muslimer kan følge sig trygge

Justitsminister Jøran Kallmyr understreger over for norsk TV2, at muslimer kan føle sig trygge.

- Det meget vigtigt for os at understrege, at alle må have lov til at have sin religion i Norge. Et angreb på religion, om det er i en moské, synagoge eller en kirke, så fordømmer vi det på det stærkeste. Jeg vil understrege, at politiet gør alt, hvad de kan for at alle muslimer kan fejre Eid i tryghed, siger han.