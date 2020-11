Medie: Politichef fik selv penge fra veninde hyret som konsulent

Oplysninger fra fortrolige efterforskningspapirer viser ifølge B.T. søndag, at tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen løbende har modtaget indbetalinger fra en veninde, som Bettina Jensen selv havde hyret til konsulentarbejde.

Ifølge B.T. skulle både Bettina Jensen og hendes veninde Mariann Færø være sigtet for bestikkelse i sagen. B.T. har været i kontakt med både Bettina Jensen, Mariann Færø og deres advokater. Ingen af dem har nogen kommentarer til sagen.

Ritzau har søndag morgen bedt Københavns Politi om at bekræfte, hvorvidt der er rejst sigtelser i sagen, og afventer et svar på dette.

Bettina Jensen er centrum i en efterforskning af mulig bestikkelse. Det er hendes tidligere arbejdsgiver, Rigspolitiet, som har anmeldt hende. Anmeldelsen blev indgivet tilbage i marts 2017.

Blot få uger efter at Bettina Jensen fratrådte sin stilling i Rigspolitiet, kom det frem, hvordan hun havde hyret to veninder til at udføre konsulentarbejde for adskillige millioner kroner.

Aftalerne blev indgået, uden at opgaverne havde været i udbud, som opgaver i den størrelsesorden ellers skal.

De oplysninger, som B.T. omtaler søndag, og som altså ikke har været offentligt kendt før nu, går på, at Bettina Jensen fra veninden Mariann Færø mellem 2012 og 2015 skal have modtaget indbetalinger for sammenlagt 790.250.

Der skulle være tale om 22 indbetalinger på beløb mellem 17.500 og 114.570 kroner.

Ifølge B.T. skal Bettina Jensen have forklaret til politiet, at de penge stammer fra konsulentarbejde, som hun selv har udført for Mariann Færø, altså hende, der udførte konsulentarbejde for Rigspolitiet. Den forklaring har Færø ifølge B.T. bakket op om.

Efterforskningen blev i november 2019 standset. Den afgørelse blev truffet i anklagemyndigheden under Københavns Politi. Her fortalte advokaturchef Dorit Borgaard til Ritzau, at man på trods af en grundig efterforskning ikke mente at have nok belastende oplysninger til at rejse en sag.

- Efterforskningen har ikke kunnet påvise, at hun har modtaget bestikkelse eller begået andre strafbare forhold i forbindelse med sin ansættelse i Rigspolitiet, lød det dengang fra advokaturchefen.

Men systemet er indrettet sådan, at den forurettede - i dette tilfælde Rigspolitiet - kan klage over sådan en afgørelse. Det gjorde Rigspolitiet i december.

Den daværende koncernstyringsdirektør Thomas Østrup Møller, fortalte dengang, at Rigspolitiet var blevet bekendt med nye oplysninger om sagen.

B.T. fortæller søndag, at Rigspolitiet i klagen giver udtryk for en ganske anden opfattelse end den, som kvinderne er kommet med i deres forklaringer. Rigspolitiet tror ikke på, at Jensen har udført konsulentarbejde for Færø.

- Efter Rigspolitiets opfattelse er der derimod en række forhold, som synes at indikere, at den pågældende forretningskonstruktion kunne være 'designet' til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen, så det kunne se ud, som om at der var realiteter i det fakturerede konsulentarbejde, står der ifølge B.T. i klagen.

Rigsadvokaten, som behandlede klagen, blev da også overbevist om, at der var mere at komme efter, end hvad Københavns Politi i første omgang havde kunnet afdække. Derfor blev efterforskningen genoptaget.