Medie: Politiet fandt sprængstof hos bande allerede i foråret

Gennem det seneste halve års tid har København og omegn været plaget af detonationer, og i går udtalte Københavns Politidirektør, Anne Tønnes, til Politiken, at politiet af to omgange har beslaglagt i alt mellem fem og ti kilo industrielt sprængstof hos bandemiljøet.

- Det er en beslaglæggelse, som bestemt ikke er hverdagskost, og det er noget, vi tager meget alvorligt, sagde politidirektør Anne Tønnes.

- Det er så at sige et nyt værktøj, som banderne har taget i brug, lød det i interviewet med Politiken.

Overfor Politiken vil Københavns Politi vil ikke oplyse, hvornår de to beslaglæggelser har fundet sted.

Men DR beskriver nu, at dele af sprængstoffet blev fundet allerede før sommer og dermed også før de meget voldsomme eksplosioner hos for eksempel nærpolitistationen på Nørrebro og et pizzeria i Vanløse.

Sprængstoffet blev ifølge DR Nyheders oplysninger fundet i en fælles bil, som flere personer fra en af de københavnske bander benytter.

Siden politiets første fund af sprængstof hos bandemiljøet er der sket mindst syv eksplosioner i hovedstadsområdet.

Det er uvist, hvornår det andet fund af sprængstof er sket, og Københavns Politi vil af efterforskningsmæssige hensyn ikke kommentere yderligere, men der er ikke anholdt efter fundene, skriver DR.

I alt har københavnsområdet været ramt 13 gange af bombesprængninger, og politiet har nedsat en specialgruppe til at kortlægge, hvad der kan være af fællestræk ved de forskellige eksplosioner.

Tidligere har det lydt, at politiet i flere sager ikke så nogen sammenhæng, men i sidste uge kunne Københavns Politi så oplyse, at flere af sprængningerne har relation til bandemiljøet.

Og nu lyder det også, at en eksplosion ved et pizzeria i Vanløse skete som led i en igangværende konflikt mellem to bandegrupperinger.

Politiet mener dog ikke, at formålet var at ramme personer, fordi det skete på et tidspunkt af døgnet, hvor pizzeriaet var lukket, og hvor der derfor ikke opholdt sig nogen på stedet.