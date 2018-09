Medie: Så voldsom er Oktoberfest i München

Münchens Oktoberfest er verdensberømt. Selv praler den sydtyske by med, at der er tale om verdens største folkefest.

Men festlighederne er andet end fadøl, tuba-musik og stramt tilknappede serveringsdamer, der med én hånd løfter fem-seks et-liters ølkrus.

Festen, der netop nu er fuld gang, giver nemlig også arbejde i stor stil til det lokale politi. Avisen Bild beskriver de værste tilfælde af krænkelser og lovovertrædelse, der har fundet sted, siden festen begyndte lørdag:

* En 30-årig italiener er sigtet for i det skjulte at have fotograferet tre kvinder under deres kjoler.

* En svært beruset 32-årig brasiliansk kvinde skal være forsøgt krænket af en 26-årig iraker. Dette skete, da kvinden var gået på toilettet med åben dør. Da en medarbejder på stedet ville se til hende, var døren pludseligt lukket. Medarbejderen låste døren op med et særlig nøgle, og her stod den 26-årige så med bukserne nede foran brasilianeren. Kvinden var stadig påklædt og havde ikke opfattet noget. Irakeren er anholdt og fængslet.

* En 27-årig australier er sigtet og anholdt for at have gramset en 20-årig kvinde på brysterne.

* En 43-årig kvinde er blevet slået i ansigtet med et ølkrus af en indtil videre ukendt mand. Først gramsede manden den 43-årige i skridtet, hvilket fik kvinden til at sige fra. Da det ikke hjalp hældte hun en drink i ansigtet på ham. Derefter kvitterede den ukendte med at slå hende i ansigtet.

* En 21-årig afghaner er sigtet for at have bidt en betjent under en strid med politiet.

* En 25-årig mand fra München er sigtet for at have voldtaget en 21-årig finsk kvinde. Sikkerhedspersonale fandt kvinden bevidstløs i græsset med trusserne ved siden af sig. I samme øjeblik kom en den 25-årige ud fra en busk lige ved, mens han knappede sine bukser.

I første omgang blev manden anholdt, men siden løsladt igen. Han er dog stadig sigtet i sagen, og politiet fortæller, at forløbet ikke er fuldstændigt klarlagt.

* Fem thailandske turister og et tysk-thailandsk ægtepar kom i slagsmål med en taxi-chauffør, der ikke ønskede at tage selskabet med. En af kvinderne skal have slået chaufføren med en højhælet sko.