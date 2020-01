Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og 'formentligt døde' i en bygning i byen Rot am See

Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og 'formentligt også døde' i en bygning i den sydlige tyske by Rot am See. En stor politioperation er sat i gang.

Nyhedsmagasinet Focus Online skriver, at seks personer er dræbt. Magasinet angiver ingen kilder til oplysningen.

Politiet skriver i et tweet, at gerningsmanden er pågrebet.

Ritzau/Reuters

Opdateres ...