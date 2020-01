Medie: Seks familiemedlemmer dræbt under skyderi i tysk by

Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og at der 'formentligt også er døde' efter et skyderi i en bygning i den sydlige tyske by Rot am See i delstaten i Baden-Württemberg.

Ifølge Bild, er alle ofrene fra samme familie. Politiet fandt dræbte og sårede både foran og inden i bygningen, da de nåede frem til gerningsstedet.

Én gerningsmand

Det tyske nyhedsbureau dpa citerer unavngivne kilder for, at seks personer er blevet dræbt. Nyhedsmagasinet Focus Online skrev tidligere, at seks personer var dræbt. Magasinet skriver dog i en senere melding, at antallet af dødsofre var mindre.

Politiet skriver i et tweet, at gerningsmanden er pågrebet. Det er usikkert, om der er flere involverede. Den formodede gerningsmand skal have kendt ofrene for skyderiet.

Han er angiveligt født i 1983.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Skyderiet foregik ifølge Focus i en bygning i Bahnhofstrasse i centrum af Rot am See.

En stor politioperation er sat i gang på stedet.

Ifølge foreløbige meldinger er der tale om et personligt opgør.

Politiet i nabobyen Aalen siger, at situationen er under kontrol, og at intet tyder på, at flere personer var involveret i skyderiet.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Rot am See ligger omkring 100 kilometer vest for Nürnberg. Den lille by har omkring 5000 indbyggere.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Opdateres ...