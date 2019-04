Medie: Sri Lanka blev advaret få timer før angrebene

Tre kilder med direkte kendskab til sagen fortæller nyhedsbureauet Reuters, at Sri Lanka blev advaret få timer før angrebene fandt sted.

321 mennesker blev dræbt i angrebene, som fandt sted påskesøndag i tre kirker og fire hoteller. Islamisk Stat har tirsdag taget ansvar for angrebene.

En kilde i den indiske regering og en anden kilde i Sri Lankas forsvar fortæller Reuters, at den indiske efterretningstjeneste kontaktede Sri Lankas efterretningstjeneste to timer før det første angreb for at advare om en trussel, som de mente var målrettet kirker.

En anden kilde i Sri Lanka fortæller, at advarslen kom timer før det første angreb fandt sted, og at den samme advarsel blev sendt allerede lørdag aften, mens kilden i den indiske regering fortæller, at lignende advarsler blev sendt til Sri Lanka både 4. april og 20. april.

Hverken Sri Lankas præsident eller det indiske udenrigsministerium har endnu kommenteret oplysningerne.