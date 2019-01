Medie: Testvogn afslører 'stort antal fejl'

Ifølge TV2 afslører et kontroltjek hos DB Cargo foretaget mandag et 'forholdsmæssigt stort antal fejl' i låsemekanismen

Ifølge TV2 Nyhederne afslører et kontrolbesøg med deltagelse af repræsentanter fra Deutche Bahn, Havarikommissionen, Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen, DSB og politiet, at der er et 'forholdsmæssigt stort antal fejl' i den måde lastvogne bliver fastgjort på DB Cargos godstog.

Det viser et dokument som TV2 er kommet i besiddelse af.

Mandag var en delegation af ovennævnte på besøg ved DB Cargo for at teste 'låsepinden', der er den del af traileren, der sættes fast og dermed sikre at lasten på godstoget ikke falder af under kørsel.

Ifølge TV2 blev der udført en test, hvor en trailer blev placeret på en godsvogn. Herefter løftede man traileren af igen for at sikre, at vognen var spændt fast.

Det var denne test der viste fejl i låsemekanismen.

'(...)ved forholdsvis få kontroltjek er der fundet et forholdsmæssigt for stort antal fejl, der alle har betydet, at traileren ikke var korrekt fastgjort (...)', står der blandt andet i notatet.

Overfor TV2 bekræfter både Trafikstyrelsen og Havarikommissionen, at indholdet af dokumentet er korrekt.

Undersøgelsen blev foretaget mandag som følge af den voldsomme ulykke, der indtraf på Storebæltsbroen onsdag morgen i sidste uge. Her blev otte personer dræbt og 16 personer kvæstet, da en lasten på en DB Cargo godsvogn rev sig løs og ramte et DSB lyntog, der var påvej i modsatte retning.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Trafikstyrelsen, Havarikommissionen og DB Cargo som følge af TV2s historie. Det har endnu ikke været muligt.