Medie: To turister begravet i sneen i Norge

Der har angiveligt været et lavineskred i Barentsburg på norske Svalbard, og der er meldinger om savnede, skriver avisen VG.

Det bekræfter talsmand Lise Thomsen på vegne af den norske regerings repræsentant på Svalbard.

Lavineskreddets omfang er foreløbig ikke kendt.

Kommunikationsrådgiver hos repræsentanten Terje Carlsen siger til VG, at der er meldt to personer savnet.

- Det er endnu usikkert, at der er tale om et skred, men to personer er meldt savnet. Vi fik meldingerne omkring klokken 15, siger han.

- Vi er rykket ud med helikopter og lavinehund, tilføjer Terje Carlsen.

Ifølge ham tager det 30-40 minutter at flyve ud til stedet for helikoptere.

Dagbladet skriver desuden, at de to savnede ligger under sneen.

Manager ved turistkonoret i Barentsburg Jaroslava Skorikova oplyser til mediet, at to grupper turister var af sted med guide i forløbet op til.

Den ene af grupperne er på vej tilbage, mens gruppen, der blev udsat for skreddet, bestod af fem personer. Der skulle være telefonisk kontakt til dem.

Ifølge hende var turisterne engelsktalende og af sted med et russisk turistselskab.

Redningsaktion

Pressevagt ved det norske redningskoordinationscenter Geir Mortensen fortæller til Dagbladet, at den lokale redningscentral koordinerer en redningsaktion.

- De har to redningshelikoptere stationeret deroppe, og den ene er i luften, siger han.

- Desuden er Røde Kors og redningshunde sendt af sted, fortæller han mediet.

Et jetfly er angiveligt fløjet fra Tromsø for at hjælpe til i aktionen. På flyet skulle der være personale fra Universitetshospitalet i Nordnorge.

Redningsholdet må dog forcere terrænet via snescootere grundet forholdene i området.

Barentsburg er en russisk mineby på Svalbard med godt 450 indbyggere.

Opdateres...