Medie: Tvang ansat til oralsex - og fik halv milliard i Google-bonus

Hvad giver man en mand, der er under mistanke for at have tvunget en kvinde til oralsex?

Ifølge New York Times over en halv milliard kroner i bonus og rosende ord fra topchefen, når man smider manden ud ad bagdøren. Netop sådan sluttede Andy Rubin, der udviklede Android for Google, angiveligt sin karriere i oktober 2014.

Dengang gav Larry Page, der er Googles medstifter og dengang også chef, Rubin følgende skudsmål.

- Jeg ønsker Andy alt godt fremover.

- Med Android har han skabt noget, som er virkeligt bemærkelsesværdigt - med en milliard+ kunder.

13 millioner om måneden

Hvad Larry Page ikke fortalte var, at Andy Rubin reelt var sparket ud på hænder og fødder. I 2013 anmeldte en kvindelig kollega ham for at have tvunget sig til oralsex på et hotelværelse.

En undersøgelse, som Google gennemførte, viste, at kvindens påstand var troværdig. Det fik Larry Page til at bede Andy Rubin om at sige op.

I stedet for at lade det blive ved det valgte Google oven i købet at give Android-chefen en heftig bonuspakke med i bagagen. Hver måned de følgende fire år ville Google udbetale to millioner dollars - eller 13 millioner danske kroner - til den uønskede chef, fremgår det af papirer i sagen.

Den sidste betaling falder i næste måned.

Andy Rubin har brugt en del af sin store formue på at bygge et nyt firma op, der blandt andet laver Essential-mobiltelefonen. Pr-foto

Hold kæft med sagerne

Sagen er ifølge avisen ikke enkeltstående. I mindst to andre sager har Google på samme måde ladet mandlige topchefer slippee fra pinlige sexsager med en ærefuld og meget velbetalt afsked.

Og hver gang har søgegiganten holdt kæft med sagerne. Angiveligt for at undgå dårlig omtale og for at slippe for længere retssager mellem de tidligere chefer og Google om de gigantiske bonusordninger, cheferne normalt er udstyret med.

Andy Rubin afviser i dag gennem sin talsmand, at han har gjort noget forkert. Han forlod Google af fri vilje og har aldrig haft ufrivillig sex med andre. Heller ikke sex med ansatte der refererede direkte til ham, oplyser talsmanden.

Google: Vi tager det alvorligt

Googles svar til New York Times om de konkrete sager er, at man altid tager sager om chikane alvorligt og undersøge enhver klage.

- Vi undersøger og reagerer, herunder fyrer folk, siger Eileen Naughton, der er vicepræsident i Googles HR-afdeling.

- De seneste år har vi lagt en ekstra hård kurs over for sager om upassende adfærd fra ansatte i ledende stillinger. Vi arbejder hårdt på at forbedre, hvordan vi behandler denne type af opførsel.

Kvinder presses til side

Men det er langt fra nok, mener Liz Fong-Jones, der i mere end et årti har arbejdet som teknisk ingeniør for Google.

- Når Google mørklægger sagerne og sender aben videre, skaber det en kultur, hvor folk ikke føler sig trygge ved at anmelde forkert opførsel.

- De ansatte frygter, at intet sker eller endnu værre, at mændene blive betalt, og kvinderne presses til side.

