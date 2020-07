Mediechef har mistet tålmodigheden efter to år som sigtet

I mere end to år har Simon Andersen, nyhedschef hos Berlingske, været sigtet for brud på straffeloven, og nu er hans tålmodighed med Københavns Politi sluppet op.

Han har derfor indbragt sagen for Københavns Byret, som har berammet et retsmøde i sagen torsdag i denne uge. Her skal retten tage stilling til, hvorvidt der skal sættes en frist på den videre sagsbehandling.

Andersen føler sig ikke tynget af sigtelsen i dagligdagen. Hans motiv er principielt, fortæller han.

- Myndighederne skal ikke i årevis opretholde sigtelser mod journalister, forlæggere eller forfattere for dybest set at videregive, hvad en mand har skrevet i en bog, som afgjort har offentlighedens interesse, siger Simon Andersen.

Sagen drejer sig om bogen 'Syv år for PET - Jakob Scharfs tid', skrevet af journalist Morten Skjoldager. I efteråret 2016 fik Politiets Efterretningstjeneste (PET) retten til at udstede et midlertidigt forbud mod udgivelse af bogen.

Forbuddet var rettet mod forlaget People's Press, og flere medier var kritiske over for forløbet og valgte derfor at bringe alt fra uddrag af bogen til at optrykke den i fuldt omfang.

I programmet 'Reporterne' på Radio24syv, hvor Simon Andersen dengang var nyhedschef, refererede Andersen fra bogen. Det skete der i første omgang ikke noget ved.

Men i juni 2018, altså knap to år efter udsendelsen, blev han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 152 d. Også chefredaktørerne på Politiken, Ekstra Bladet, Radio24syv, bogens forfatter samt en boghandler blev sigtet. Dermed undgik politiet, at sagen blev forældet.

I sigtelsen mod Simon Andersen står der, at han mistænkes for 'uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold samt oplysninger, der var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed'.

Bogens hovedperson Jakob Scharf blev selv tiltalt i sagen. Det skete tilbage i marts 2018, mere end tre måneder inden at der blev rejst sigtelse mod Simon Andersen.

I mellemtiden er retssagen mod Jakob Scharf blevet behandlet ved både by- og landsret. Det endte med, at Scharf i landsretten blev dømt i et ud af 28 anklagepunkter og frifundet i de resterende 27.

Landsretsdommen faldt tilbage i februar, og Simon Andersen mener, at myndighederne nu må nå frem til en afgørelse af, hvorvidt sigtelserne skal opgives, eller om der skal rejses en tiltale.

- Det er to år siden, man præsenterede os for en enorm løs sigtelse, hvor man ikke præciserer, hvad det er, jeg har sagt, der måtte udgøre en trussel mod rigets sikkerhed.

Simon Andersen fortæller, at politiet undervejs har henvendt sig - med hans egne ord formentlig for at afhøre ham - men det har han ikke reageret på. Han mener dog ikke, at han dermed selv har skyld i den langtrukne sagsbehandling.

- Det er fuldstændig uden betydning for sagen. Man kan høre, hvad der er blevet sagt i Radio24syv, hvor jeg var på det tidspunkt, og så kan man beslutte sig for, om man synes det er strafbart eller ej. Jeg har ikke noget at tilføje. Min medvirken i form af en afhøring har ingen betydning.

Hvis retten torsdag vælger at sætte en frist, så skal Københavns Politi træffe afgørelse, inden den udløber, eller søge om udsættelse på ny. Ellers frafaldes sigtelsen automatisk.