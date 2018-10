Medier: Dansk Syriens-kriger med i hemmeligt netværk i fængsel

En dansk statsborger, der er idømt otte års fængsel i en terrorsag i Spanien, er afsløret som medlem af et hemmeligt netværk, skriver den spanske avis La Razón.

Sammen med 24 andre dømte islamister mener politienheden Guardia Civil, at den syriskfødte dansker var med i en såkaldt 'fængsels-front', der både havde kontakt til medsammensvorne og forsøgte at hverve kampfæller blandt andre indsatte, fortæller mediet med henvisning til flere unavngivne kilder.

I en fælles aktion mellem politiet og fængselsmyndighederne blev der slået til mod netværkets medlemmer, som var repræsenteret i 17 fængsler over hele Spanien..

Den velinformerede avis La Razón skriver, at danskeren af syrisk afstamning kæmpede som kriger for Islamisk Stat i Syrien. Han rejste dertil tre gange mellem 2012 og 2014 og deltog blandt andet i erobringen af lufthavnen ved byen Raqqa, der i en periode var det såkaldte kalifats hovedby.

Slaget om lufthavnen endte i en blodig massakre, hvor snesevis af tilfangetagne syriske regeringssoldater fik skåret hovedet af.

Et af de ødelagte tog nær Madrids Atocha-banegård efter den enorme massakre i 2004. Foto: Anja Niedringhaus/AP

Blandt de øvrige medlemmer af 'fronten' er angiveligt flere af Spaniens værste terrorister, der er dømt for de bestialske togbomber i Madrid 11. marts 2004.

Ugerningen var den hidtil blodigste islamistiske terrordåd i Europa og kostede 191 menneskeliv, mens 1800 blev såret.

Flere af gerningsmændene fra Madrid er idømt svimlende fængselsstraffe, men andre af netværkets medlemmer stod umiddelbart overfor at blive løsladt.

Mindst fire af de afslørede islamister blev oprindeligt anholdt af kriminalpolitiet i Catalonien, Mossos d' Esquadra. De havde planlagt attentater og halshugning af en 'vantro'.

IS og Al-Qaida sammen

De 25 involverede, som er afsløret af politiet, tæller spanske statsborgere og marokkanere samt altså en dansker.

- Efterforskningen rettede sig først mod en indsat i et enkelt fængsel, men spredte sig til 17 fængsler, som tæller 55 procent af alle indsatte, der er forbundet til jihad-terrorisme, oplyser det spanske indenrigsministerium ifølge Deutsche Welle.

Aktionen mod islamisterne i de spanske fængsler går ifølge lokale medier under kodenavnet 'Operación Escribano'. Den skal have vist, at folk med tilknytning til både Islamisk Stat og Al-Qaida har forenet deres kræfter bag tremmerne.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er der ikke afsløret 'konkrete planer' om, at 'fronten' havde til hensigt at udføre angreb, men netværket skabte 'en fjendtlig holdning mod de ansatte i fængslerne'.

Radikalisering blandt indsatte med muslimsk baggrund er et problem i hele Europa. Den spanske gruppe havde gjort alt, hvad den kunne for at slippe udenom overvågningen i fængslerne.

Ekstra Bladet har forhørt sig om sagen hos Udenrigsministeriets Borgerservice, men man er endnu ikke vendt tilbage.