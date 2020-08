Medier: Danske IS-tvillinger fanget efter flugt

Zahra og Salma Halane er pågrebet og tilbageholdes under strenge sikkerhedsforanstaltninger efter et flugtforsøg fra den berygtede Al-Hol-lejr

To danske søstre med somalisk baggrund, som mistænkes for i 2014 at være rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat (IS), bliver nu tilbageholdt i Syrien under store sikkerhedsforanstaltninger, efter de forsøgte at flygte fra den syrisk flygtningelejr Al-Hol.

Det skriver flere medier, herunder Manchester Evening News, Middle East Eye og The Sun.

Søstrene nåede at opholde sig 16 måneder i Al-Hol-lejren inden flugtforsøget.

De 22-årige bliver angiveligt bevogtet af kurdiske tropper på et hemmeligt sted i det nordlige Syrien i ørkenen omkring Al-Hasakah.

I et interview med mediet ITV har den ene søster, Salma, hævdet, at de nu tager afstand fra IS' ideologi, og at de er 'ofre', som nu gerne vil til Danmark, hvor de er født og har statsborgerskab.

Ekstra Bladet har bedt Udenrigsministeriet om en kommentar til sagen, herunder hvordan Danmark stiller sig i forhold til søstrenes ønske om at komme til landet.

