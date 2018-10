Medier: Dødspatruljer sendt til Danmark for at dræbe

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Iranske mordpatruljer frygtes at være blevet sendt til Danmark for at dræbe en række herboende iranere, der er modstandere af regimet i Teheran.

Det skriver Berlingske torsdag.

Kilder oplyser til avisen, at det var frygten for 'en regulær masselikvidering på dansk jord', som udløste en politiaktion af hidtil usete dimensioner fredag 28. september.

Ifølge Jyllands-Posten har et centralt medlem af en iransk modstandsbevægelse, bosat i Ringsted, levet under tæt politibeskyttelse.

- PET-vagterne er her 20 gange om dagen, fortæller en beboer i byen, som ikke ønsker sit navn frem, til avisen.

Side om side med børnefamilier

Den truede iraner er angiveligt en del af den iranske modstandsgruppe Arab Struggle Movement for the Liberation of Alahwaz (ASMLA), som kæmper for selvstændighed i et område i Iran og kæmper mod præstestyret i Teheran.

Det iranske styre beskylder gruppen i Danmark for at stå bag et terrorangreb, hvor mindst 25 blev dræbt og 70 såret i byen al-Ahwaz i det sydvestlige Iran.

Gruppen af iranere har blandt andet kaldt angrebet 'et legitimt mål'. Talsmanden for gruppen, der går under navnet Yaqoub Al Tostari, afviste efter blodbadet over for DR Nyheder, at gruppen stod bag.

Ifølge Jyllands-Posten bor den truede mand fra ASMLA-gruppen i et lejlighedskompleks med børnefamilier i Ringsted og er under massiv beskyttelse.

Beboere i området fortæller til avisen, at personer udstyret med øresnegle, som menes at være fra PET, i løbet af det seneste år har passet på iraneren. Han bliver blandt andet eskorteret væk fra området, når han forlader sit hjem.

Politibeskyttelse

Mens fodgængere i området ifølge beboere jævnligt bliver stoppet for at identificere sig og redegøre for deres gøren og laden, undersøges bunden af biler med spejle.

- Det er ikke noget, der falder mig for brystet, at man vil beskytte dem. Men måske kunne man gøre det et bedre sted end i et bebygget område, siger en beboer, som ønsker sig mere åbenhed fra myndighederne.

- Alle i området ved, at PET er her. Så var det måske bedre at fortælle hvorfor, frem for at folk skal lave deres egne historier.

Da en Volvo V90 på svenske plader fredag bevægede sig rundt i nærheden af de angiveligt truede iranere, udløste det en massiv menneskejagt, som lukkede hele Sjælland og andre dele af Danmark ned.

Efterfølgende viste det sig, at mændene i Volvoen intet havde med PET's frygt for et angreb at gøre.

Ekstra Bladet mødte som det første medie to af de fire mænd, som i fredags sad i den Volvo V90 på svenske plader, som satte hele Danmark i stå.

Da en Volvo V90 på svenske plader fredag bevægede sig rundt i nærheden af de angiveligt truede iranere, udløste det en massiv menneskejagt, som lukkede hele Sjælland og andre dele af Danmark ned. Det viste sig, at mændene i Volvoen intet havde med PET's frygt for et angreb at gøre.

PET: Kan ikke kommentere

Politiet, PET og regeringen har siden fredag mildest talt været tavse om fredagens drama og baggrunden. Chefkriminalinspektør Jørgen Bergen Skov understregede dog på et pressemøde lørdag, at myndighederne passer godt på de personer, som PET anser for truede.

Myndighederne har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt den iranske ASMLA-gruppe er under beskyttelse.

PET afviser over for Ekstra Bladet at kommentere oplysningerne i Berlingske og Jyllands-Posten:

'PET kan som udgangspunkt ikke kommentere en konkret sag. Det skyldes bl.a. et generelt hensyn til PET’s arbejdsmetoder samt tilrettelæggelse af sikkerheds- og efterforskningsindsatser', lyder det i et skriftligt svar.

