Medier: Drabssigtet er tidligere behandlet af sit lægeoffer

Den 54-årige mand, der er sigtet for at have dræbt lægen Charlotte Asperud i Tisvildeleje, er tidligere blevet behandlet af hende.

Det skriver Berlingske og DR.

Charlotte Asperud blev dræbt i sit hjem i Tisvildeleje i Nordsjælland omkring klokken 02.45 natten til den 30. april. Drabet var meget voldsomt. Det viste sig, at hun var blevet slået 19-20 gange i hovedet med stump genstand, muligvis et koben.

Drabssigtets kriminelle følelsesliv: Skræmte hustru og sin nye kærlighed

I første omgang mente politiet, at hun blev dræbt i forbindelse med et hjemmerøveri, og den 54-årige blev da også sigtet for røveriforsøg.

Men nu tyder det altså på, at motivet kan have været et andet.

- Direktionen på Nordsjællands Hospital har fået oplyst af politiet, at den formodede gerningsmand har haft et behandlingsforløb, der involverede blandt andet den dræbte læge Charlotte Asperud, lyder det i en skriftlig kommentar til DR fra Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør ved Nordsjællands Hospital.

Sigtet for lægedrab tidligere dømt for stalking: 'Jeg kunne ikke leve uden din kærlighed. Farvel'

- Vi er på hospitalet ikke vidende om, hvordan eller om det forløb kan kobles til drabet på Charlotte, lyder det videre fra hospitalsdirektøren ved Nordsjællands Hospital.

Ifølge Berlingske har politiet på den sigtede mands bopæl fundet en udskrift af en lægejournal fra Hillerød Hospital, hvor Charlotte Asperuds navn fremgår. Det bekræfter flere kilder over for avisen.

Journalen stammer ifølge Berlingskes oplysninger fra en hændelse i februar 2014, da den sigtede blev bragt ind på akutafdelingen på Hillerød Hospital efter en trafikulykke.

Den tilskadekomne mand var meget ophidset og vred, påvirket af alkohol eller narkotika eller muligvis begge dele. Han virkede, siger en kilde med kendskab til hændelsen, psykotisk i situationen, skriver Berlingske.

Charlottes sidste minutter var frygtelige

Der er dog ingen, der kan forklare, hvorfor netop Charlotte Asperud skulle være mål for den sigtedes vrede.

I forbindelse med efterforskningen offentliggjorde politiet en lydfil, hvor man hører gerningsmanen gentagne gange give sit offer ordre om at lægge sig ned. Det er ikke offentliggjort, hvor lydfilen stammer fra.

Politiet håbede at nogen ville genkende gerningsmandens stemme. Det er uvist, om det rent faktisk var tilfældet.

Men et andet stærkt bevis belaster den 54-årige mand. I den åbne del af retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår det nemlig, at dna, som matcher hans, er fundet på offeret, har B.T. tidligere skrevet.

Nordsjællands Politi har hverken villet be- eller afkræfte DRs og Berlingskes oplysninger.