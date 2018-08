Medier: Hells Angels-boss skudt ned på kendt tysk festgade

Et højtstående Hells Angels-medlem blev natten til mandag forsøgt likvideret på åben gade i Hamborg.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Bild og Hamburger Morgenpost.

Ifølge avisernes oplysninger sad manden i sin Bentley på Reeperbahn, da ukendte gerningsmænd rullede op på siden af ham og åbnede ild. Angiveligt blev der affyret tre skud, og manden blev ramt af flere skud. Blandt andet i armen.

Politiet har bekræftet over for TV Newskontor, at der har fundet et skyderi sted i krydset mellem Budapester Strasse og Millerntorplatz.

Mandens tilstand er fortsat ukendt.

Om hvorvidt skyderiet har forbindelse til det masseslagsmål mellem HA-medlemmer og banden Mongols 18. august i en lufthavn i Kiel er fortsat uklart.

- På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om baggrunden, lyder det fra politiets talsmand.

Opdateres...